Českem projede další vojenský americký konvoj

Praha - Českem projede o víkendu a příští týden konvoj amerických vojáků. Přesouvat se budou z Německa a Polska na cvičení do Rumunska a Maďarska. Tvořit jej bude asi 400 kusů techniky a téměř 900 vojáků 15. ženijního praporu a 2. jízdního pluku americké armády. ČTK to dnes sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Vojáci se budou přesouvat v rámci cvičení Breakthrough, Szentes Axe a Saber Guardian 2019. První američtí vojáci do České republiky přijedou v sobotu odpoledne přes hraniční přechod Náchod. Tuto část konvoje bude ve dvou částech tvořit asi 40 kusů vojenské techniky a více než 70 lidí. Vojáci přenocují v Rančířově a v neděli české území opustí přes přechod v Břeclavi.

Hlavní část konvoje bude Českem projíždět od 28. do 30. května. Konvoj čítající více než 350 kusů vojenské techniky a více než 800 lidí se přesune v úterý 28. května ve večerních hodinách z Rozvadova přes Prahu do Staré Boleslavi, kde je plánován odpočinek. "Konvoj pojede ve večerních a nočních hodinách, aby průjezd co nejméně ovlivnil plynulost silničního provozu," uvedla Dvořáková. Vojáci pojedou v menších skupinách s asi hodinovým rozestupem.

Ve středu 29. května bude opět ve večerních a nočních hodinách konvoj pokračovat ze Staré Boleslavi přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední vojáci například s transportéry Stryker a Humvee opustí české území ve čtvrtek odpoledne. Během přesunu nejsou plánovány žádné ukázky pro veřejnost.

"Výcvik je jednou z aktivit, jimiž aliance demonstruje svoji soudržnost, pevnost transatlantické vazby a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně," uvedl ředitel sekce podpory ministerstva obrany Štefan Muránský. Díky konvojům spojenců podle Muránského získává české armáda potřebné zkušenosti. "Přesuny zahraničních armád přes území České republiky prověřují schopnosti naší armády poskytnout komplexní logistické zabezpečení a zvládnout úkoly požadované po hostitelské zemi," poznamenal.

Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně. První z nich v roce 2015 vyvolal značný zájem veřejnosti. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.