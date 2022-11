Českého slavíka letos získali Lucie Bílá, Marek Ztracený a Kabát

Praha - Českého slavíka letos získali Marek Ztracený, Lucie Bílá a kapela Kabát. Do síně slávy vstoupil zpěvák a divadelník Jiří Suchý. Vítězové jubilejního 60. ročníku hudební ankety si dnes ocenění převzali v pražském Foru Karlín. Do hlasování o nejoblíbenější interprety přišlo podle pořadatelů rekordních 2,110.364 hlasů. Nejvíce jich obdržela Bílá, která se tak stala i Absolutním slavíkem.

"Tohle jsem vážně nečekala," prohlásila Bílá o svém vítězství mezi zpěvačkami v narážce na proslulou větu zesnulého Karla Gotta, který anketě v minulosti tradičně dominoval zároveň s ní. Bílá připomněla, že má doma více než třetinu ze všech zlatých slavíků - konkrétně 21. "Z toho 12 absolutních. Já jsem spokojená," shrnula. "To je pecka," reagovala později na informaci, že získala nejvíce hlasů ze všech - celkem 71.519. Jako druhá se v kategorii zpěvaček umístila loňská vítězka Ewa Farna, třetí místo obhájila Eva Burešová.

"Mít 12 absolutních a k tomu jedenadvacet Českých slavíků, to není špatné na jednu holku z Otvovic. Letos jsem měla úžasný rok, další motivací jsou pro mě plné koncerty a moje divadlo, které mi dělá neuvěřitelnou radost," řekla ČTK Bílá.

Ztracený fanouškům poděkoval za celý uplynulý rok a za to, že mu jejich zájem umožní splnit si příští rok sen o koncertu na fotbalovém stadionu v Edenu. "Znamená to pro mě hodně, už proto, že hlasuje tolik lidí. Představuju si, že to oni mi dávají cenu. Toho si vážím nejvíc. Je to pro mě další díl až hollywoodského příběhu a doufám, že to nejlepší nás ještě čeká - a to budou moje tři koncerty v Edenu," sdělil Ztracený.

Druhou příčku v kategorii zpěváků obsadil Vojtěch Dyk, třetí byl stejně jako loni Richard Krajčo.

Skupina Kabát nedorazila, protože je na turné. S diváky v sále i u televizních obrazovek se spojila telemostem z haly v Liberci a poděkovala fanouškům za hlasy. "Ahoj, my jedeme dál," vzkázal frontman Josef Vojtek. Druhou nejpopulárnější kapelou je Mirai, která loni zvítězila. Třetí skončil Kryštof.

Mezi hiphopery a rappery vyhráli ATMO music před Calinem a Marpem. Nikdo z oceněných si cenu nepřišel převzít. Zpěvák s moldavskými kořeny Calin Panfili známější jen jako Calin se stal také Objevem roku. V kategorii Nejoblíbenější písnička posluchačů rádia Impuls uspěla skladba Originál od Ztraceného, který tuto cenu získal potřetí v řadě.

Lidé letos pro své oblíbence hlasovali na webu ankety do konce října. Hlas mohli dát maximálně šesti interpretům v každé z kategorií.

Poprvé v historii ankety dnes k předávání cen zahrála skupina Lucie, držitelka čtyř zlatých slavíků. Vystoupil rovněž Jiří Korn, Dara Rolins nebo Vojtaano. Kapela Olympic rozezpívala diváky v sále s písní Okno mé lásky. Pořadatelé také vzdali poctu zpěvačce Haně Zagorové, která v srpnu zemřela ve věku 75 let. Provedením její písně Rybičko zlatá, přeju si dojala Monika Absolonová k slzám řadu přítomných kolegů, kteří poté památku Zagorové uctili potleskem vestoje.

Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymyslel v roce 1962 tehdejší redaktor Mladého světa a pozdější scénárista, režisér a cimrmanolog Ladislav Smoljak. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.

"Vidím velkou budoucnost Českého slavíka. Je to nejdelší anketa populární hudby na světě, třiapadesát ročníků během šedesáti let. Takhle rozsáhlou anketu jsem nikde na světě nenašel. Výsledky za těch šedesát let ukazují náladu ve společnosti, není to jenom historie populární hudby, ale také historie národa," řekl ČTK moderátor Martin Hrdinka, který jako poradce na historickou část spolupracoval na scénáři letošní ankety.

V posledních letech provázely anketu kontroverze, například kvůli údajné manipulaci s hlasy. V roce 2016 vzbudilo pozornost druhé místo Tomáše Ortela i jeho skupiny Ortel. Kapele spojované s krajní pravicí kritici vyčítali xenofobní texty namířené proti menšinám.

Přehled vítězů ankety Český slavík za rok 2022: Absolutní slavík: Lucie Bílá Kategorie zpěváků: 1. místo - Marek Ztracený 2. místo - Vojtěch Dyk 3. místo - Richard Krajčo Kategorie zpěvaček: 1. místo - Lucie Bílá 2. místo - Ewa Farna 3. místo - Eva Burešová Kategorie hudebních skupin: 1. místo - Kabát 2. místo - Mirai 3. místo - Kryštof Kategorie Hip hop a Rap: 1. místo - ATMO music 2. místo - Calin (Calin Panfili) 3. místo - Marpo (Otakar Petřina) Kategorie Objev roku: Calin (Calin Panfili) Kategorie Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls: Originál (Marek Ztracený) Uvedení do Síně slávy Českého slavíka: Jiří Suchý