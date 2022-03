Českého lva za nejlepší celovečerní film dostal snímek Zátopek

Praha - Jako nejlepší celovečerní film ocenila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) film Zátopek o slavném československém atletovi. Hlavní role manželů Zátopkových v něm ztvárnili Martha Issová a Václav Neužil, který si dnes odnesl také cenu za nejlepší mužský výkon v hlavní roli. Za ženský výkon v hlavní roli získala Českého lva Pavla Gajdošíková za film Chyby.

Film Zátopek byl s 13 nominacemi spolu se snímkem Okupace favoritem na hlavní cenu. Dnes získal také ocenění za režii, scénografii, masky, střih, kameru a zvuk. Slavnostní světovou premiéru měl loni na MFF Karlovy Vary, kde získal diváckou cenu. ČFTA ho také nominovala na Oscara za nejlepší cizojazyčný film, ale do užšího výběru se nedostal.

Ocenění i herci, kteří ceny předávali, často s emocemi připomínali situaci na Ukrajině a vyjadřovali jí podporu. Také režisér Ondříček zakončil svou děkovnou řeč slovy "Bůh ochraňuj Ukrajinu." Poděkoval Daně Zátopkové, své matce a filmovému kaskadérovi Karlu Engelovi. "Ten nás uvedl k Daně (Zátopkové) a pomohl mi, aby ten film vůbec vznikl," řekl.

Ocenění za nejlepší televizní film dnes získala minisérie Božena České televize, vyprávějící o životě spisovatelky Boženy Němcové. Nejlepším dokumentem se stal snímek Jednotka intenzivního života o lékařích, kteří se zabývají péčí o nevyléčitelně nemocné. Českého lva za nejlepší animovaný film si z dnešního večera odnesl film Myši patří do nebe a ocenění za scénář získali Marek Šindelka a Vojtěch Mašek za satirické drama Okupace vyprávějící o období normalizace.

Děj vítězného filmu rámuje příjezd australského rekordmana Rona Clarka do Prahy v roce 1968, aby navštívil legendárního běžce Emila Zátopka, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu.

Dnešní večer ČFTA věnovala podpoře válkou zasažené Ukrajině. Změna oproti minulým ročníkům byla patrná už při příchodu k budově Rudolfina ozdobené ukrajinskou vlajkou. Na schodišti chybí tradiční červený koberec a mnoho hostů si na oblečení připnulo žlutomodré stuhy nebo odznaky. Při přímém přenosu České televize mohli diváci přispět prostřednictvím dárcovských DMS na konto Člověka v tísni.Podle moderátora večera Jiřího Havelky se v ní vybralo 5,6 milionu korun.

Přehled vítězů 29. ročníku filmových cen Český lev: Nejlepší celovečerní film: Zátopek - producenti Kryštof Mucha, David Ondříček Nejlepší dokumentární film: Jednotka intenzivního života - režie Adéla Komrzý; producentka Pavla Janoušková Kubečková Nejlepší režie: David Ondříček - Zátopek Nejlepší herečka v hlavní roli: Pavla Gajdošíková - Chyby Nejlepší herec v hlavní roli: Václav Neužil - Zátopek Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Antonie Formanová - Okupace Nejlepší herec ve vedlejší roli: Oldřich Kaiser - Muž se zaječíma ušima Nejlepší scénář: Marek Šindelka, Vojtěch Mašek - Okupace Nejlepší kamera: Štěpán Kučera - Zátopek Nejlepší střih: Jarosław Kamiński - Zátopek Nejlepší zvuk: Pavel Rejholec, Jakub Čech - Zátopek Nejlepší hudba: La Petite Sonja, Hank J. Manchini - Okupace Nejlepší scénografie: Jan Vlasák - Zátopek Nejlepší kostýmy: Katarína Štrbová Bieliková - Božena Nejlepší masky: Jana Dopitová - Zátopek Nejlepší televizní film nebo minisérie: Božena - hlavní producent Michal Reitler; hlavní tvůrkyně Lenka Wimmerová Nejlepší televizní seriál: Ochránce - hlavní producent Michal Reitler; hlavní tvůrci Tereza Kopáčová, Tomáš Feřtek, Matěj Podzimek Nejlepší animovaný film: Myši patří do nebe - režie Denisa Grimmová, Jan Bubeníček; výtvarníci Denisa Grimmová, Jan Bubeníček, Jan Kurka; producenti Vladimír Lhoták, Alexandre Charlet Nejlepší krátký film: Milý tati - režie Diana Cam Van Nguyen; producentka Karolína Davidová Cena za mimořádný přínos české kinematografii: Ivo Špalj, mistr zvuku Cena Magnesia za nejlepší studentský film (nestatutární cena): Milý tati - režie Diana Cam Van Nguyen Nejlepší filmový plakát (nestatutární cena): Zátopek - Aleš Najbrt, Jakub Spurný, Julie Vrabelová Cena filmových fanoušků (nestatutární cena): Zátopek - David Ondříček