Českého lva může získat seriál Most! nebo minisérie Vodník

Praha - Českého lva za televizní tvorbu v kategoriích nejlepší televizní film nebo minisérie a nejlepší dramatický televizní seriál může získat seriál Most! režiséra Jana Prušinovského nebo film Klec režiséra Jiřího Stracha. V nominacích, které zveřejnila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) ve dvou kategoriích určených pro televizní projekty za rok 2019 akademiky nejvíce zaujaly také Nonstop lahůdky v režii Jana Hřebejka a Vodník Viktora Tauše. Mezi seriály si pak vedle Mostu! nejlépe vedly Bez vědomí režiséra Ivana Zachariáše a Zkáza Dejvického divadla v režii Miroslava Krobota. ČTK o tom za ČFTA informovala Silvie Marková.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 7. března v pražském Rudolfinu. Loni Českého lva v této kategorii získala minisérie režiséra Davida Ondříčka Dukla 61.

Zatímco filmy jsou do klání o České lvy zařazeny automaticky při splnění podmínek, které ukládá statut výročních cen, do televizních kategorií přihlašují své projekty vysílatelé. Letos přihlásily Česká televize, FTV Prima, HBO Europe a TV Nova celkem 14 projektů. Hlasovalo 192 akademiků z celkového počtu 313 členů ČFTA. Večer bude živě vysílat Česká televize, moderátorem bude stejně jako v loňském roce Václav Kopta.

Akademie již dříve oznámila nominace pro filmovou tvorbu, kde se v 15 statutárních kategoriích o sošku Českého lva utká v závěrečném hlasování 17 filmových děl, z nichž nejvíce nominací patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci. Známi jsou již vítězové nestatutárních cen. Cenu za nejlepší filmový plakát získal Roman Mrázek, autor plakátu k filmu Nabarvené ptáče a cena filmových fanoušků patří filmu Ženy v běhu režiséra Martina Horského.

Ve spolupráci s DaFilms.cz připravuje ČFTA tradiční přehlídku nominovaných filmů aktuálního ročníku Českých lvů. Vybrané filmy bude možné zhlédnout on-line na www.ceskylev.cz od 2. do 15. března. Přehlídka vybraných snímků nominovaných na Českého lva se uskuteční i v multikinech sítě CineStar v týdnu od 5. do 11. března. Pražské kino Edison pak nabídne od 24. února do 7. března všechny nominované filmy.