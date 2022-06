České volejbalistky vyhrály na Slovensku 3:1 a vedou v EL

Nitra - České volejbalistky v Evropské lize po úspěchu v Chorvatsku vyhrály i druhý zápas. Na Slovensku v duelu plném zvratů a a chyb na obou stranách zvítězily 3:1 po setech 25:20, 25:21, 23:25 a 25:22. V českém týmu se prosazovaly především blokařky Veronika Trnková a Magdalena Jehlářová. Češky po zápasech na půdě soupeřek vedou s plným bodovým ziskem tabulku skupiny B a mají nakročeno do Final Four.

Nejvýraznější postavou úvodní sady byla Trnková. Ta v polovině setu třemi bloky v rychlém sledu pomohla Češkám do vedení 14:10 a po vyrovnání skóre definitivně zlomila sadu v český prospěch, když od stavu 16:16 dala ze servisu čtyři přímé body za sebou. Češky pak odskočily na 22:16 a pohodlně vyhrály.

Druhý set byl jako na houpačce. Česku patřila jeho první polovina. Proti nepřesným Slovenkám se prosazovaly v útoku, nahrávačce Kateřině Valkové vycházely kombinace středem sítě a Češky odskočily na 11:4. V polovině setu vedly 16:10, ale pak se domácí proti nedůrazným útokům od smečařek i univerzálky Gabriely Orvošové chytily v obraně a otočily na 20:18 ve svůj prospěch. Další pětibodovou sérii podpořenou úspěšnými bloky Jehlářové vzápětí udělaly Češky, znovu se dostaly do vedení a vyhrály i druhý set.

V úvodu třetí sady ale české volejbalistky úplně vypadly z role a výrazně usnadnily Slovenkám cestu k vedení 12:4. Trenér Jannis Athanasopulos prostřídal polovinu základní sestavy, jeho svěřenkyně znovu zpřesnily hru a bylo vyrovnáno na 15:15. Vyrovnaná koncovka ale tentokrát patřila domácím, které táhla především univerzálka mistrovského Prostějova Karin Šunderlíková. Ve čtvrté sadě české volejbalistky promarnily šestibodový náskok, ale pak se vzchopily a koncovku získaly pro sebe.

Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla se sedmnácti body Trnková. "Musíme být realisté v tom, že to nebyl úplně nejhezčí volejbal. který bychom chtěly předvádět. Nějaká bojovnost tam byla a to nám pomohlo dotáhnout to do vítězného konce," řekla České televizi. Výkyvy jsou dané i účastí mladých hráček, které dnes dostávaly příležitost z lavičky. "Je to druhý zápas v sezoně, tak je to normální, obzvlášť, když máte sedm nových hráček," vysvětloval řecký kouč. Ani jeho herní projev českých reprezentantek nenadchl. "Samozřejmě nejsem spokojený, jak jsme hráli. Jsem ale spokojený, že i když jsme nehráli dobře, tak jsme vyhráli," dodal.

Další zápas odehrají české volejbalistky v sobotu znovu se Slovenskem, tentokrát na domácí palubovce v Karlových Varech.

Výsledky 3. kola skupiny B Evropské ligy volejbalistek

Slovensko - ČR 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 22:25).

Tabulka:

Skupina B:

1. ČR 2 2 0 6:1 173:140 6 2. Chorvatsko 2 1 1 3:3 131:141 3 3. Slovensko 2 0 2 1:6 154:177 0