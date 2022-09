České volejbalistky v klíčovém duelu o postup na MS prohrály s Argentinou

Arnhem (Nizozemsko) - České volejbalistky v klíčovém duelu o postup ze skupiny na mistrovství světa nestačily na Argentinu. Jihoameričankám podlehly 1:3 po setech 20:25, 25:20 a dvakrát 22:25, za soupeřem zaostávaly zejména v produktivitě útoku. Ve skupině D se Češky propadly za Argentinu na nepostupové páté místo.

Třetí české vystoupení na světovém šampionátu bylo podle očekávání vyrovnanější než první dva duely proti favorizovaným Brazilkám a Japonkám. Vstup do zápasu českým volejbalistkám vyšel lépe a vypracovaly si několikabodový náskok, ale od stavu 11:8 doplatily na nedůraznost a Argentinky šestibodovou sérií otočily skóre. Náskok už si do konce setu pohlídaly.

Druhá sada měla podobný průběh. Češky vedly 6:3 a pak prohrávaly 10:13. Pak se ale v útoku chytila univerzálka Gabriela Orvošová, která byla nakonec s devatenácti body nejproduktivnější hráčkou zápasu. České volejbalistky druhý set otočily a vyrovnaly stav utkání.

Třetí sada dospěla do těsné koncovky. Při posledních dvou míčích ale přišly dvě české chyby, nejdříve Michaela Mlejnková dostala eso z podání a vzápětí druhá smečařka Andrea Kossányiová poslala útok za základní čáru. "Ve třetím setu to bylo hodně těsné a je škoda, že to tam nevyšlo," posteskla si Orvošová.

Ve čtvrté sadě už tahaly české volejbalistky většinou za kratší konec. Několikrát se na Argentinky dotáhly, ale při svém podání nedokázaly udělat delší sérii. V koncovce udělaly několik chyb, které poslaly soupeřky do vedení 24:20. Argentinky pak proměnily třetí mečbol.

"Myslím si, že jsme tam nechaly všechno, ale bohužel to na konci nestačilo. Nedokázaly jsme ubránit jejich smečařky z hlavního kůlu a pak jsme měly i my problém složit napoprvé balon. Složily jsme ho až na třetí nebo čtvrtý pokus," zhodnotila zápas v nahrávce pro média Mlejnková.

Ke smečařkám Paule Yamile Nizetichové a Daniele Bulaichové se v argentinském dresu přidávaly univerzálka Erika Mercadová a blokařka Candelaria Lucia Herreraová. Trenér Athanasopulos litoval, že jeho svěřenkyně neplnily v obraně taktické pokyny.

"Měly zavírat lajnu. Řekli jsme to hráčkám, ale nedokázaly to provést. Byl to velký problém, protože z této pozice hodně bodovaly. Musíme tohle brát jako lekci. Na téhle úrovni, jako je mistrovství světa, soupeř najde naše slabiny a snaží se je využít," uvedl. "Argentinky hodně hrály na riziko v útoku i na podání. Rozhodla jejich přesnost a síla," doplnila Orvošová.

V dalším zápase se Češky utkají v pátek se silnými Číňankami. Na první výhru na turnaji by měly útočit především v sobotním zápase proti Kolumbii. K reálné šanci na postup by potřebovaly neúspěch Argentinek v dalších zápasech včetně toho s Kolumbií, která je zatím ve skupině poslední. "Možná Kolumbie dokáže porazit Argentinu a budeme znovu ve hře," doufal kouč českého týmu. Argentina se s Kolumbií utká v pátek.

Argentina - Česko 3:1 (20, -20, 22, 22)

Rozhodčí: Simonovic (Švýc.), Simičová (Srb.). Čas: 122 min. Diváci: 2000.

Sestavy a body:

Argentina: Farriolová 8, Mercadová 16, Nizetichová 16, Herreraová 18, Mayerová 1, Bulaichová 16, libero Rizzová/Pelozová - Sosaová, Salinasová. Trenér: Ferraro.

Česko: Kossányiová 16, Koulisiani 7, Orvošová 19, Mlejnková 15, Šimáňová 4, Valková 3, libero Digrinová - Hodanová 2, Bajusz, Kojdová. Trenér: Athanasopulos.

Tabulka skupiny D:

1. Čína 3 3 0 9:0 232:188 9 2. Brazílie 3 3 0 9:1 247:178 9 3. Japonsko 3 2 1 6:3 220:188 6 4. Argentina 3 1 2 3:7 213:239 3 5. Česko 3 0 3 2:9 215:267 0 6. Kolumbie 3 0 3 0:9 158:225 0