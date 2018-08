Kvalifikace ME volejbalistek: ČR - Estonsko, 22. srpna 2018 v Jablonci nad Nisou. Michaela Mlejnková (vpravo) z Česka a Julija Mönnakmäeová z Estonska.

Tallinn - České volejbalistky uzavřely letošní část kvalifikace mistrovství Evropy porážkou 2:3 v Estonsku. V tabulce skupiny E jsou svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera před lednovými zápasy s jednou výhrou ze čtyř utkání na třetím místě, postup si už zajistilo stoprocentně úspěšné Finsko. Na šampionát se dostane i celek z druhé pozice.

Estonky ve středu v Jablonci nad Nisou podlehly hladce 0:3, ale v domácím prostředí v Tallinnu nastoupily se zjevnou touhou po odplatě. Hostující tým v prvním setu záhy ztratil kontakt a po sérii chyb na příjmu prohrál rozdílem deseti bodů.

Ani začátek druhé sady se českým reprezentantkám nepovedl a musely dotahovat šestibodovou ztrátu. Při podání Havelkové se jim podařilo otočit na 21:20, měly i setbol, ale Estonky se ubránily a následně se v útoku dvakrát neprosadila Mlejnková. "Estonky nás zatlačily servisem, vůbec jsme nezachytili začátek zápasu. Špatně jsme přihrávali set a půl," uvedl Pommer.

Na nahrávku pak místo Šmídové nastoupila Valková a Češky začaly třetí set čtyřbodovou sérií, o náskok však přišly a v koncovce čelily mečbolu. Tentokrát ale po útoku středem sítě, esu Orvošové a bloku vyhrál 26:24 český výběr.

To hostující volejbalistky nastartovalo a čtvrtý set po blokařské smršti jasně ovládly. V tie-breaku je při skóre 13:11 dělily od důležitého vítězství dva míče, ale domácí celek se tříbodovou sérií protlačil k mečbolu a za stavu 15:14 ukončila zápas tvrdým útokem Miilenová.

"Postupně jsme se do zápasu dostali. Zlepšili jsme všechny činnosti, dobře jsme bránili a začali jsme nadrážet jejich klíčové hráčky. Pátý set je vždy otevřený, byl jako na houpačce a my jsme v koncovce byli méně důrazní než soupeř," uznal český kouč.

Pommerovy svěřenkyně tak už potřetí získaly bod za pětisetovou prohru, rozhodujícím kritériem v tabulce je ale počet vítězství. "Co se týče dalších zápasů, tak je to o tom, že my musíme oba dva vyhrát," dodal Pommer.

Zbytek kvalifikace ME se odehraje v lednu. Český tým nastoupí doma proti Finsku a na závěr bude hrát ve Švédsku. "Nečekaly jsme, že naše skupina bude tolik vyrovnaná, ale pokud vyhrajeme dva zápasy v lednu, tak bychom mohly ještě postoupit. I když to určitě nebude vůbec lehké," uvedla blokařka Barbora Purchartová.

Skupina E:

Estonsko - ČR 3:2 (15, 24, -24, -16, 14)

Rozhodčí: Król (Pol.), Fortuová (Rum.). Čas: 126 min. Diváci: 460.

Sestava a body ČR: Strušková 6, Šmídová 1, Havelková 23, Holásková 13, Orvošová 16, Mlejnková 13, libero Dostálová - Kopáčová 1, Valková 3, P. Kojdová, Svobodová, Purchartová 4. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Estonska: Laaková 20, Miilenová 18, Hollasová a Kullerkannová po 10.

Švédsko - Finsko 0:3 (-14, -25, -19).

Tabulka:

1. Finsko 4 4 0 12:5 10 2. Estonsko 4 2 2 8:9 6 3. ČR 4 1 3 9:9 6 4. Švédsko 4 1 3 5:11 2