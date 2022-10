České volejbalistky na závěr svého účinkování na MS porazily Kolumbii

Arnhem (Nizozemsko) - České volejbalistky zakončily své působení na mistrovství světa první výhrou na turnaji. Kolumbii dnes porazily 3:1 po setech 25:22, 25:13, 19:25 a 25:18 a dostaly se před jihoamerického soupeře na páté místo šestičlenné skupiny D. Na postup do další fáze to ale nestačilo.

V prvních dvou setech se české volejbalistky často prosazovaly středem, kde se činila dnešní oslavenkyně Ela Koulisiani. Čerstvě dvacetiletá blokařka k pěti úspěšným útokům přidala dva přímé body ze servisu a dva bloky, takže celkem zaznamenala devět bodů. Do nizozemského Arnhemu za ní přijela rodina a po zápase jí otec předal kytici.

Velký dárek ale dostala už před tím na kurtu. "Je to úžasné. Je to nejlepší narozeninový dárek, který mi holky mohly dát. Nikdy na své dvacáté narozeniny nezapomenu," řekla v rozhovoru pro mezinárodní televizní signál.

První sada se rozhodovala v koncovce. Na rozdíl od zápasu s obhájkyněmi bronzu z Číny byly tentokrát v klíčových momentech úspěšnější Češky. Smečařka Michaela Mlejnková dvakrát vytloukla kolumbijský blok a setbol proměnila útokem blokařka Pavlína Šimáňová. Vedení české hráčky povzbudilo a ve druhé sadě dominovaly. Trápily Kolumbijky servisem, dobře bránily a tvrdě a přesně útočily. Jihoameričanky při nepříznivém průběhu vypadly z role a uhrály jen třináct bodů.

Ve čtvrté sadě ale nastoupily na palubovku jako znovuzrozené a naopak začaly ztrácet české volejbalistky. Nahrávačka Kateřina Valková upustila od pestré hry a proti připravené obraně se české útočnice těžko prosazovaly. Když Češky prohrávaly už 13:20, řecký trenér Jannis Athanasopulos obměnil prakticky celou základní sestavu. Náhradnice zkorigovaly stav, ale na obrat to nestačilo.

Ve čtvrté sadě se vrátila základní šestka a záhy si vypracovala dvoubodový náskok. Rozhodující trhák přišel při podání smečařky Andrey Kossányiové, při němž se Češky čtyřmi body za sebou utrhly na 17:11. Náskok už udržely. K proměnění mečbolu jim pomohlo kolumbijské nedorozumění v útoku.

Na světovém šampionátu, kam se vrátily po dvanácti letech, tak vyhrály jeden z pěti zápasů. "Já jsem ohromně pyšná na celý tým. Můžeme být na sebe pyšné, že jsme vůbec tady. Myslím, že jsme měly horší a lepší momenty. Budeme asi trochu smutné, že jedeme domů, ale dneska jsme to zakončily výhrou, což je hezké. Škoda, že jsme takhle nehrály s Argentinou," řekla České televizi kapitánka Kossányiová.

Právě porážka s Argentinou připravila Češky o šanci na postupové čtvrté místo. Brazilky, Japonky a Číňanky byly v této skupině výrazně silnější. "Tým rostl zápas od zápasu. Nejsme zvyklí hrát na takhle vysoké úrovni. Třeba proti tak vysokým blokům a velmi dobré obraně na síti. Byla to pro nás skvělá zkušenost," řekl v nahrávce pro média trenér Athanasopulos.

Výhra nad Kolumbií znamená nejen páté místo ve skupině, ale také body do světového žebříčku. Ten je klíčový pro šanci na účast v olympijské kvalifikaci. "Díky tomuto vítězství to vypadá, že se příští rok do kvalifikace o olympijsé hry dostaneme. To by byl pro nás další velký turnaj," poznamenal řecký kouč.

Kolumbie - Česko 1:3 (-22, -13, 19, -18)

Rozhodčí: Chattabová (Eg.), Sokolová (Pol.). Čas: 115 min. Diváci: 326.

Sestavy a body:

Kolumbie: Coneová 20, Mosquerová 3, Marinová 2, Martínezová, Rangelová 3, Segoviaová 10, libero Gomezová/Torová - Olayaová 9, Montaňová 1, Velasquezová 1, Sotová 8, Carabaliová 7, Grajalesová. Trenér: Neto.

Česko: Kossányiová 12, Koulisiani 9, Orvošová 17, Mlejnková 14, Šimáňová 9, Valková 5, libero Digrinová/Dostálová - Hodanová, Bajusz, Faltínová 2, Blažková, Kojdová 1, Pavlíková. Trenér: Athanasopulos.

Další výsledek skupiny D:

Brazílie - Čína 3:1 (-23, 17, 22, 22),

Tabulka:

1. Čína 5 4 1 13:3 395:352 12 2. Brazílie 5 4 1 13:5 431:356 12 3. Japonsko 4 3 1 9:4 312:274 9 4. Argentina 4 2 2 6:9 324:338 5 5. Česko 5 1 4 5:13 375:422 3 6. Kolumbie 5 0 5 3:15 335:430 1

Pozn.: Prvním kritériem pro pořadí v tabulce je počet vítězství.