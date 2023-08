České volejbalistky na úvod ME utrpěly debakl od Ázerbájdžánu

Düsseldorf (Německo) - České volejbalistky na úvod mistrovství Evropy propadly. Ázerbájdžánu podlehly jednoznačně 0:3 po setech 21:25, 10:25 a 15:25. Zkomplikovaly si boj o postup ze skupiny C, protože právě jejich dnešní soupeř měl být papírově jedním z celků, který mohly nechat za sebou.

V základní sestavě českého týmu nenastoupila Helena Havelková, která se k šestkovéu volejbalu vrátila po více než ročním neúspěšném působení na písku. Na smeči doplnila kapitánku Michaelu Mlejnkovou Eva Hodanová. Vydržela ale na kurtu jen necelý set, než Havelkové přepustila místo. V úvodu české reprezentantky ještě držely krok, ale pak kvůli špatnému příjmu, obraně, nahrávce i útoku začaly ztrácet. První set nakonec prohrály o čtyři body.

Ve druhé sadě nastoupila Havelková od začátku, ale ke zvratu nepomohla. Česká hra se naprosto rozpadla. Útoky byly nedůrazné. Soupeřky si dělaly na kurtu, co chtěly. Po jasné porážce, kdy se jeho svěřenkyně dostaly jen těsně na dvouciferný počet bodů, trenér Athanasopulos vyzýval v televizním rozhovoru pro evropskou federaci CEV k větší agresivitě, riziku na podání a zlepšení obrany na síti i v poli.

Bylo to marné, na začátku třetího setu české volejbalistky prohrávaly 0:6. Na zvrat se už nezmohly. "Nehráli jsem tak, jak bychom měli. Ázerbájdžán odehrál skvělý zápas, gratuluji mu. Ale ale my jsme nebyli dobří na přihrávce, na nahrávce, rozpadl se nám systém. Největší rozdíl byl v agresivitě. Musíme probrat, proč jsme přestali být agresivní," řekl trenér Athanasopulos v nahrávce pro média.

Jeho svěřenkyně měly jen osmadvacetiprocentní úspěšnost v útoku, hráčky Ázerbájdžánu dvojnásobnou. Nejproduktivnější Češkou byla s devíti body Gabriela Orvošová, na druhé straně měla přes deset bodů trojice hráček v čele se sedmnáctibodovou Polinou Rahimovovou.

Nahrávačka Kateřina Valková vzala část viny za bezzubý útok na sebe. "Myslím si, že Ázerbájdžánky nás na servisu hodně zatlačily a bohužel já jsem to holkám nedokázala tak spravit, jak bych si představovala. Pak jsme se těžko prosazovaly proti vysokým blokům Ázerbájdžánek, které nás měly dobře načtené a ubránily nás," řekla.

Dalšími soupeřkami českého týmu budou v Düsseldorfu v neděli Řekyně, tedy tým z vlasti kouče Athanasopoluse. Pro udržení reálné šance na postup do osmifinále musejí Češky zvítězit. "Bude to zápas o bytí a nebytí," uznal Athanasopulos. Ze šestičlenné skupiny postoupí do osmifinále čtyři celky.

Ázerbájdžán - Česko 3:0 (21, 10, 15)

Rozhodčí: Lecourt (Fr.), Cesare (It.). Čas: 73 min. Diváci: 1150.

Sestava a body ČR: Valková 1, Mlejnková 5, Koulisiani 4, Orvošová 9, Hodanová 1, Jehlářová 3, libero Digrinová/Dostálová - Pelikánová, Brancuská, Havelková 6, Pavlová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Ázerbájdžánu: Rahimovová 17, Rubanová 15, Alijevová 11.

Další výsledek skupiny C: Turecko - Švédsko 3:0 (22, 18, 13).

Tabulka:

1. Turecko 1 1 0 3:0 75:53 3 2. Německo 1 1 0 3:0 79:67 3 3. Ázerbájdžán 1 1 0 3:0 75:46 3 4. Řecko 1 0 1 0:3 67:79 0 5. Česko 1 0 1 0:3 46:75 0 6. Švédsko 1 0 1 0:3 53:75 0