České volejbalistky na úvod kvalifikace o OH porazily Dominikánskou republiku

Ning-po (Čína) - České volejbalistky vstoupily vítězně do olympijské kvalifikace. Dominikánskou republiku ve skupině A v Číně překvapivě porazily 3:2 na sety. Tie-break vyhrály 15:12.

"Cítím se neuvěřitelně. Holky do hry daly vše, co měly. Hráli jsme proti velmi silnému soupeři, který je desátý ve světovém žebříčku. Museli jsme být mentálně velmi silní, abychom zápas ubojovali. Hráčky hrály podle stanovené taktiky, servírovaly agresivně a během utkání jsme dokázali reagovat na změny. V zásadních momentech jsme drželi při sobě, a proto si myslím, že jsme si toto vítězství zasloužili," uvedl v tiskové zprávě trenér českých volejbalistek Jannis Athanasopulos.

Jeho svěřenkyně utkání zahájily bez respektu. Dobré bloky a obětavou obranu podpořily solidním útokem a vedly 12:7. O náskok sice přišly, jenže před koncovkou při servisu střídající Emy Kneiflové odskočily na 20:18. Dominikánské hráčky v dlouhých výměnách dělaly chyby a Češky se po výhře 25:21 ujaly vedení.

Ve druhé sadě hráčky z Karibiku zlepšily obranu a zpřesnily útok a většinu vedly. Češky, které jsou v rankingu sedmnácté, ztrátu smazaly a dostaly se do vedení 21:20, jenže pak inkasovaly pět bodů za sebou a sadu prohrály.

Třetí set ale znovu získaly. Rozhodující náskok si vytvořily na začátku jeho druhé poloviny, kdy při podání Gabriely Orvošové s přispěním několika bodových bloků odskočily na 19:12. Soupeřky se sice v závěru přibližovaly, ale výhře Česka 25:21 nezabránily.

Ve vyrovnané čtvrté sadě český tým sahal po výhře za tři body. Ještě za stavu 23:21 držel klíčový dvoubodový náskok, ale soupeřky vyrovnaly. Následný útok Havelkové znamenal mečbol, ale pak Kneiflová po příchodu z lavičky servis zkazila. Dominikánská republika vyhrála sadu 26:24 a vynutila si tie-break. "Za stavu 24:23 Dominikánky udělaly chybu v postavení, já i moji kolegové z lavičky jsme na to upozorňovali, ale rozhodčí nezareagovala. Zápas tedy měl skončit 3:1," zlobil se Athanasopulos.

Rozhodující sadu soupeřky nezvládly. Dominikánské reprezentantky udělaly několik chyb v útoku a nechaly spadnout na palubovku i laciné míče. Český tým měl i díky tomu v pátém setu jasně navrch, a i když se jeho vedení v závěru ztenčilo, vyhrál ho o tři body. V útoku se celý zápas prosazovaly zejména smečařky Michaela Mlejnková a Helena Havelková, které nasbíraly po 21 bodech. Dalších osmnáct bodů přidala univerzálka Gabriela Orvošová.

"Je škoda, že jsme to nedotáhly k vítězství 3:1, ale jsem ráda, že jsme se semkly a v tie-breaku to dotáhly do vítězného konce. Rozhodla bojovnost a fakt, že jsme se za žádného stavu nevzdaly. Vítězství nad Dominikánskou republikou je pro nás důležité. Jde o tým, který je nad námi v rankingu, takže získáme hodně bodů do žebříčku. A právě přes žebříček bychom se třeba mohly na olympiádu dostat. Je to samozřejmě náročné, ale když budeme do každého utkání nastupovat bojovně, jako dnes, myslím, že nic není nemožné," uvedla česká kapitánka Mlejnková.

Další duel čeká českou reprezentaci v neděli proti domácí Číně. Z osmičlenné skupiny postoupí na OH 2024 v Paříži dva nejlepší celky.

Dominikánská republika - Česko 2:3 (-21, 21, -21, 24, -12)

Rozhodčí: Sumieová (Jap.), Sasiprapa (Thaj.). Čas: 160 min. Diváci: 4300.

Sestava a body Česka: Valková 2, Havelková 21, Pavlová 7, Orvošová 18, Mlejnková 21, Koulisani 10, libero Digrinová - Kneiflová, Hodanová 1, Pelikánová, Brancuská.Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Dominikánské republiky: B. Martínezová 28, Yonkairaová 24, J. Martínezová 15.

Srbsko - Mexiko 3:0 (16, 19, 23).