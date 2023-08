České volejbalistky na ME porazily Švédsko 3:0 a sahají po 2. místě ve skupině

Düsseldorf (Německo) - České volejbalistky na závěr skupinové fáze na mistrovství Evropy porazily Švédsko 3:0 po setech 25:23, 25:20 a 25:22 a zajistily si postup do play off. Pokud domácí Němky nepřekvapí ve večerním utkání proti Turecku, půjdou svěřenkyně Jannise Athanasopulose do osmifinále dokonce z druhého místa v tabulce skupiny C. Nejproduktivnější Češkou dnešního zápasu byla s osmnácti body Gabriela Orvošová.

České volejbalistky nadělily řeckému kouči Athanasopulosovi vítězství k dnešním narozeninám. Potvrdily, že se po hrůzostrašném vstupu do turnaje a porážce od Ázerbájdžánu rozehrály k dobrým výkonům. Výborným servisem a obranou i solidním útokem zvítězily, i když se musely obejít bez blokařky Magdaleny Jehlářové. Ta odcestovala kvůli studijním povinnostem do Spojených států amerických.

Česko v zamotané skupině C nasbíralo osm bodů a posunulo se na druhé místo za suverénní Turecko a o bod před Německo.

Výsledky mistrovství Evropy volejbalistek

Skupina A (Gent):

Polsko - Ukrajina 3:1 (17, -22, 17, 17),

20:00 Srbsko - Belgie.

Tabulka:

1. Srbsko 4 4 0 12:2 339:240 12 2. Polsko 5 4 1 13:5 422:362 12 3. Ukrajina 5 3 2 10:7 471:383 9 4. Belgie 4 2 2 6:7 310:395 6 5. Slovinsko 5 1 4 5:12 357:403 3 6. Maďarsko 5 0 5 2:15 302:418 0

Česko - Švédsko 3:0 (23, 20, 22)

Rozhodčí: Szabó (Maď.), Lecourt (Fr.). Čas: 90 min. Diváci: 1250.

Sestava a body ČR: Havelková 4, Pavlová 5, Orvošová 18, Mlejnková 13, Koulisiani 5, Valková 5, libero Digrinová - Hodanová 6. Trenér Athanasopulos.

Nejvíce bodů Švédska: I. Haaková 27, A. Haaková 12.

20:00 Turecko - Německo.

Tabulka:

1. Turecko 4 4 0 12:1 324:243 12 2. Česko 5 3 2 10:8 395:405 8 3. Německo 4 2 2 9:7 353:343 7 4. Švédsko 5 2 3 7:11 393:404 6 5. Ázerbájdžán 5 2 3 8:11 383:403 5 6. Řecko 5 1 4 5:13 392:442 4