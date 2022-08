České volejbalistky čeká ve Finsku důležitý zápas kvalifikace o ME

Seinäjoki (Finsko) - Po sobotní hladké výhře nad outsiderem skupiny B Islandem čeká české volejbalistky v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2023 první ostrá zkouška. Od 17:30 SELČ se v Seinäjoki utkají s domácím Finskem.

To vstoupilo do evropské kvalifikace rovněž vítězně, vyhrálo 3:1 na palubovce Černé Hory. Ta by měla rovněž patřit ke kandidátům na jedno ze dvou postupových míst z této čtyřčlenné skupiny.

Trenér Jannis Athanasopulos udělal ve srovnání s domácím zápasem s Islandem v nominaci jednu změnu. Na sever Evropy odjela jako druhá nahrávačka Simona Bajusz místo Tiziany Baumrukové.