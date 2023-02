České velvyslanectví v Turecku se snaží zjistit, co je se třemi krajany

Ankara/Praha - Česká ambasáda v Turecku zatím nemá žádné zprávy o tom, že by mezi oběťmi nebo zraněnými při ničivém zemětřesení, které dnes postihlo zemi, byli také Češi. ČTK to v telefonickém rozhovoru řekl velvyslanec v Turecku Pavel Vacek. "Snažíme se dobrat osudu tří krajanů v postižených oblastech. O nich nemáme zatím žádné zprávy, což ale nemusí vůbec nic znamenat," řekl vedoucí diplomatické mise, který zároveň doporučil zvážit v tuto chvíli všechny zbytné cesty do země.

"Víme o nich od jejich příbuzných. Krajané nemají žádnou povinnost se ambasádě hlásit. Jsou to čeští občané, kteří v Turecku pobývají dlouhodobě," upřesnil Vacek, podle něhož se velvyslanectví snaží být v kontaktu se všemi krajany v Turecku, o kterých ví.

V zemi je v současné době podle něj také tým humanitární organizace Člověk v tísni, který působí v jednom z postižených míst - konkrétně v Gaziantepu. Pracovníci organizace jsou podle něj v pořádku. "Ale jsou tam velké škody a nejisté bydlení přes noc. Zřejmě ji budou trávit v autech nebo podobných přístřešcích, kde nehrozí, že na ně spadnou domy, pokud by nastaly další otřesy," řekl velvyslanec.

Velvyslanectví mezitím pomáhá skupině šesti Čechů, kteří jsou v zemi pracovně a během otřesů půdy se nacházeli v provincii Kahramanmaraş. "Přišli kvůli zemětřesní o přístřeší. Přesouvají se s pomocí ambasády a dalších našich i jejich vlastních kontaktů do města Kayseri a posléze budou pokračovat do Ankary, odkud mají odletět zpět do Česka," popsal velvyslanec. "Jsou to mnohasetkilometrové vzdálenosti a navíc situaci komplikuje počasí, protože všude sněží," doplnil. Samotný příval sněhu není podle něj sám o sobě kalamitní, ale zhoršuje situaci na místě - komplikuje dopravu a záchranné práce.

"V nejvíce postižených oblastech jsou hlášeny místní dopravní kolapsy. Část komunikací je poškozená. Na některých místech jsou na hlavních dálničních trasách zemětřesením poškozené nebo preventivně uzavřené tunely, což je další velká překážka. Třeba do (města) Adana se nedá použít hlavní dálniční tunel, musí se to objíždět horami, po starých cestách, které jsou přeplněné, navíc tam také sněží," dodal.

České velvyslanectví v Ankaře už dříve vydalo upozornění pro české občany, v němž doporučilo vyhnout se cestám do postižených oblastí Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis a Malatya. Doporučilo také sledovat lokální média a stránky úřadu AFAD.

"Přidal bych k tomu obecné doporučení zvážit nyní všechny cesty do Turecka. A pokud jsou zbytné, čistě turistické a dají se odložit, tak bych to doporučil," uvedl velvyslanec. "Ne protože by lidem kupříkladu v Istanbulu nebo na pobřeží Egejského moře bezprostředně hrozilo nebezpečí, alespoň na základě toho, co teď víme. Ale každý pohyb lidí, který není nezbytný, může být za dalších okolností, které ještě mohou nastat, komplikací," dodal. Většina největších letišť v zemi podle něj funguje, ale je možné například to, že turecké úřady budou potřebovat některá letiště uzavřít pro běžný civilní provoz, aby je mohly využít pro jiné účely.