České týmy se přiblížily patnáctce, potřebují další postup Slavie

Nyon (Švýcarsko) - České kluby se po čtvrtečním postupu fotbalistů Slavie přes Glasgow Rangers do čtvrtfinále Evropské ligy mírně přiblížily k 15. místu v žebříčku národních koeficientů UEFA, které jako poslední znamená pět celků v pohárech. Tuzemské týmy poskočily na 17. příčku. K dotažení elitní patnáctky by zbylý český zástupce v jarní části musel získat ještě sedm bodů, tedy například postoupit do semifinále a uhrát další tři výhry.

Po podzimní části české kluby na první patnáctku výrazně ztrácely a zdálo se, že je nereálné, aby se k ní dotáhly. Díky slávistické cestě Evropskou ligou se ale ke klíčovému 15. místu přibližují.

Po čtvrteční venkovní výhře 2:0 na půdě Rangers Pražané zapsali vedle dvou bodů za vítězství také bonusový bod za postup, který se uděluje od čtvrtfinále. Česko se díky tomu posunulo na 17. pozici a na patnáctý Kypr ztrácí už jen 1,35 bodu.

Slávisté k dosažení elitní patnáctky potřebují získat ještě sedm bodů. To jsou v přepočtu například tři výhry a bonus za postup do semifinále. Za výhru v hlavní fázi pohárů se připisují dva body, za remízu jeden. Zisk se pak dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti.

Zároveň slávisté musejí uhrát více bodů než Dinamo Záhřeb, které zastupuje aktuálně osmnácté Chorvatsko. Balkánská země ztrácí na Česko jen 0,125 bodu, což je v přepočtu méně než jedna remíza. Dinamo stejně jako červenobílí figuruje ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Aktuálně se hraje o nasazení až pro přespříští sezonu 2022/23. V ročníku 2021/22 má ještě český fotbal nadále jistotu pěti účastníků v pohárech, neboť se po minulé sezoně těsně udržel v patnáctce. V úvodu tohoto ročníku se ale tuzemské kluby propadly až na 21. místo.

Pokud se české kluby nedokážou do elitní patnáctky vrátit, v přespříští sezoně budou hrát poháry jen ve čtyřech a přijdou o jedno místo v kvalifikaci Ligy mistrů. Do prestižní soutěže by šel pouze šampion, zbylou trojici by čekala Evropská konfederační liga, která bude mít premiéru od příštího ročníku. V sezoně 2021/22 do ní půjdou dva z pěti českých zástupců, první dva celky z domácí ligy čeká kvalifikace Ligy mistrů a vítěze domácího poháru MOL Cupu pak Evropská liga.