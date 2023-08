České týmy poznají soupeře pro závěrečné 4. předkolo pohárů

Nyon (Švýcarsko) - České týmy se dnes dozvědí jména soupeřů pro závěrečné 4. předkolo evropských pohárů, do něhož jistě zasáhnou pražské týmy Sparta a Slavia. Protivníka pozná i Plzeň, ta však musí zvládnout 3. předkolo Evropské konferenční ligy proti maltské Gziře.

Obhájce titulu Sparta jako jediná z letošních pohárových zástupců startuje v kvalifikaci Ligy mistrů. V úterý na hřišti FC Kodaň vstoupí do 3. předkola. Pokud souboj s úřadujícím dánským mistrem zvládne, narazí na Antverpy, nebo lepšího z dvojic Slovan Bratislava/Maccabi Haifa, Klaksvík/Molde a Čenstochová/Aris Limassol. Pro dánského trenéra Pražanů Briana Priskeho by byl pikantní dvojzápas s Antverpami, které před loňským příchodem do Sparty vedl.

Letenští se zároveň dozvědí i jméno soupeře pro případné 4. předkolo Evropské ligy. Sparta má jako jediná z českých týmů jistou účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy.

Slavii určí los tým pro předkolo EL i EKL. Vršovický celek vstoupí do pohárů ve čtvrtek ve 3. předkole Evropské ligy proti ukrajinskému Dnipru.

Jako první přijde dnes na řadu ve 12:00 losování Ligy mistrů. O hodinu později se rozlosuje Evropská liga a od 14:00 Konferenční liga.