České týmy potřebují k první patnáctce vyřazení Skotů či Kypřanů

Praha - Po čtvrtečních závěrečných zápasech základních skupin fotbalové Evropské ligy se opět o něco zmenšil náskok českých klubů před pronásledovateli v žebříčku národních koeficientů UEFA. K tuzemským týmům, kterým po skončení pohárového podzimu patří 14. místo a cílí na udržení v první patnáctce, se přiblížily patnáctý Kypr a šestnácté Skotsko. Oba tyto státy budou mít na rozdíl od Česka zástupce v jarní vyřazovací části pohárů, takže tuzemské celky potřebují, aby aspoň jeden ze soupeřů co nejdříve vypadl.

České kluby získaly v této pohárové sezoně jen 2,5 bodu a zažily nejhorší ročník za posledních 11 let. Navzdory nepovedenému podzimu, během nějž hrála základní skupinu jen Slavia Praha, zatím tuzemské týmy klesly v žebříčku pouze o jednu pozici na 14. místo. Umístění v první patnáctce, zajišťující i v přespříští sezoně pět mužstev v pohárech, ale začíná být v ohrožení.

Kypr a Skotsko ztrácejí už jen necelý bod a na rozdíl od Česka budou mít na jaře zástupce ve vyřazovací fázi Evropské ligy. Tuzemský fotbal tak potřebuje k udržení první patnáctky brzký konec aspoň jedné z těchto zemí.

Patnáctý Kypr se k Česku přiblížil už jen na 0,550 bodu a ve hře bude mít na jaře APOEL Nikósie. Jen o dalších 0,125 bodu zpět je šestnácté Skotsko, které budou ve vyřazovací fáze reprezentovat dokonce ještě dva týmy - Celtic a Glasgow Rangers.

Oběma zemím stačí k posunu před Česko uhrát aspoň jedno vítězství a remízu. Za výhru se udělují dva body, za remízu jeden a zisk se dělí počtem týmů daného státu v pohárové sezoně. Kypr i Skotsko měly ve hře čtyři zástupce, takže výhra s remízou by jim vynesly 0,75 bodu a znamenaly by předstižení Česka.

Sedmnáctá příčka patří Řecku, které má však už větší ztrátu 1,6 bodu. Ve hře zůstal už jen Olympiakos Pireus, Řekové by tak dotáhli české kluby jen v případě, pokud by celek z přístavního města uhrál například čtyři výhry, nebo tři výhry a dvě remízy.

Pokud český fotbal zůstane v elitní patnáctce, bude mít jako doposud jistotu pěti celků v pohárech - dvou v kvalifikaci Ligy mistrů, jednoho v Evropské lize a dvou v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

V tomto ročníku se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2021/22, v sezoně 2020/21 už české kluby mají pět míst zaručených. Pokud by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2021/22):

Pořadí Země 2015/16 - 2018/19 2019/20 Celkem Počet týmů/počet týmů ve hře 1. Španělsko 83,355 14,357 97,712 7/7 2. Anglie 71,891 14,571 86,462 7/7 3. Německo 56,070 12,428 68,498 7/6 4. Itálie 55,725 10,785 66,510 7/5 5. Francie 47,582 8,500 56,082 6/2 6. Portugalsko 39,149 9,700 48,849 5/4 7. Rusko 40,883 4,666 45,549 6/0 8. Belgie 30,300 7,200 37,500 5/2 9. Nizozemsko 26,350 8,800 35,150 5/2 10. Ukrajina 28,900 4,600 33,500 5/1 11. Turecko 28,600 4,200 32,800 5/1 12. Rakousko 27,125 5,000 32,125 5/2 13. Dánsko 24,125 3,375 27,500 4/1 14. ČR 24,800 2,500 27,300 5/0 15. Kypr 21,625 5,125 26,750 4/1 16. Skotsko 18,125 8,500 26,625 4/2 17. Řecko 21,400 4,300 25,700 5/1 18. Srbsko 19,500 6,000 25,500 4/0 19. Chorvatsko 20,500 4,375 24,875 4/0 20. Švýcarsko 20,000 4,400 24,400 5/1