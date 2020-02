České tenistky ve skupině Fed Cupu čekají Němky a Švýcarky

Praha - České tenistky se v základní skupině D finálového turnaje Fed Cupu utkají s Německem a Švýcarskem. Tým kapitána Petra Pály tak může narazit na bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou z Německa a aktuálně pátou hráčku světového žebříčku Belindu Bencicovou ze Švýcarska. Složení skupin určil dnešní los v Budapešti, kde se v hale na antuce závěrečný turnaj uskuteční 14. až 19. dubna.

Do semifinále postoupí vítězky čtyř skupin. Češky, které se na finálový turnaj dostaly díky divoké kartě, by se v případě postupu utkaly s nejlepším celkem skupiny B. V té jsou Australanky, Bělorusky a Belgičanky. Obhájkyně trofeje z Francie byly nasazeny do čela skupiny A a los jim přisoudil Rusky a domácí Maďarky. Ve skupině C se utkají týmy Spojených států amerických, Španělska a Slovenska.

Ve finále mezinárodní federace ITF rozdělí 18 milionů dolarů, z toho dvanáct mezi hráčky a šest mezi národní tenisové asociace. Fed Cup stejně jako od loňska mužský Davis Cup opustil formát vyřazovacích bojů na půdě jednoho z družstev. Soutěž žen ale na rozdíl od mužů už podobný systém zažila. Naposledy se hrály dvě skupiny v Madridu v roce 2001 a titul získaly Belgičanky.

Los skupin finálového turnaje tenisového Fed Cupu

(14. až 19. dubna v Budapešti):

Skupina A: Francie, Rusko, Maďarsko.

Skupina B: Austrálie, Bělorusko, Belgie.

Skupina C: USA, Španělsko, Slovensko.

Skupina D: Česká republika, Německo, Švýcarsko.