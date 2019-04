Olomouc - Vlakem z Prahy na Hanou dnes dorazila část českého fedcupového týmu, který se o víkendu utká v Prostějově s kanadskými tenistkami v baráži. S kapitánem Petrem Pálou vystoupila z vlaku Lucie Šafářová, na nádraží se k nim přidala domácí Karolína Muchová.

V úterý se k týmu připojí Markéta Vondroušová. Barbora Krejčíková, který v uplynulých dvou týdnech vyhrála v USA dva turnaje nižší kategorie, je na cestě, stejně jako Marie Bouzková. "Scházíme se trošku jako švábi na pivo, ale v úterý na tréninku bychom měli být kompletní," řekl Pála.

V českém týmu chybí světová trojka Petra Kvitová i čtyřka Karolína Plíšková, v nominaci se neobjevila ani Kateřina Siniaková z páté desítky světového pořadí.

"Roli jedničky na kurtu by měla plnit Vondroušová, o druhé singlistce se rozhodnu před pátečním losem," uvedl Pála. "Je to mladá, ale zároveň velmi silná sestava. Jsem rád, že tam jsou i nové a mladé hráčky, které budou vedle zkušené Lucky Šafářové sbírat zkušenosti," řekl kapitán. Připustil, že jeho tým bude favoritem. "A já tady budu mezi nimi jako babička a budu jim radit," rozesmála novináře Šafářová, která chystá loučení s kariérou. Ve Fed Cupu hrála naposledy loni ve čtvrtfinále proti Švýcarsku.

Kanaďanky nahlásily přílet do Česka v několika etapách během dneška, v úterý už by měly trénovat na prostějovské antuce. V sestavě kapitánky Heidi El Tabakhové chybí nejen někdejší wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová, ale i mladá kometa této sezony Bianca Andreescuová. I když původně účast přislíbila, nyní doléčuje zranění a Fed Cup vynechává.

Kanadskou jedničkou tak je 184. hráčka dvouhry Rebecca Marinová, kterou doplňují Gabriela Dabrowská (392.), Leylah Fernandezová (376.) a Sharon Fichmanová, která nefiguruje v žebříčku dvouhry a v deblu je 180.

Češky čeká baráž po jedenácti letech poté, co v únoru podlehly v Ostravě Rumunsku 2:3. O udržení možná ani nepůjde, neboť ITF uvažuje o rozšíření Fed Cupu na 16 týmů. Rozhodnout se má během Roland Garros. I v případě prohry s Kanadou by Česko jako šestinásobný vítěz z posledních osmi let mělo účast s největší pravděpodobností jistou.

Barážový zápas s Kanadou se hraje v sobotu a v neděli v Národním tenisovém centru v Prostějově, jehož kapacita 1200 diváků je beznadějně vyprodána.

"Fed Cup se v našem kraji hrál naposledy v roce 2002, v Přerově český tým porazil shodou okolností taky Kanadu a já bych si přál, abyste byly také tak úspěšné," řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO), který dnes Pálův výběr v Olomouci přivítal.