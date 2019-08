České tenistky myslí i na US Open na závěrečná kola

New York - České tenistky letos na grandslamových turnajích září a potvrdit to chtějí i na US Open. Největší nadějí by měla v New Yorku být světová trojka Karolína Plíšková, která bude bojovat o post jedničky.

Tituly obhajují Japonka Naomi Ósakaová a Srb Novak Djokovič, k favoritům patří Rumunka Simona Halepová, Američanka Serena Williamsová, Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal a hvězda letošního léta Rus Daniil Medveděv.

Na Australian Open hrála finále Petra Kvitová, na pařížské antuce překvapila postupem do boje o titul Markéta Vondroušová a na londýnské trávě zazářila účastí v semifinále dvouhry a titulem ve čtyřhře Barbora Strýcová.

Ve Flushing Meadows by mohl přijít čas Plíškové. Kvitová po Wimbledonu odehrála jen jeden zápas a Vondroušová, která se zranila před londýnským grandslamem, dokonce žádný. Strýcové se za Atlantikem nikdy příliš nedařilo.

Letošní semifinalistka v Melbourne Plíšková hraje stabilně a US Open je její nejoblíbenější turnaj. "Miluju New York a na tenhle turnaj mám krásné vzpomínky. Betonový povrch je také můj oblíbený," uvedla na svém webu před US Open, kde si v roce 2016 zahrála své jediné grandslamové finále.

Znovu o sobě může dát vědět Karolína Muchová. Loni právě v New Yorku ukázala výhrou nad Španělskou Garbiňe Muguruzaovou své schopnosti a letos ve Wimbledonu už došla do čtvrtfinále. "Věřím, že zůstane koncentrovaná na práci, které jí zbývá ještě hodně. Baví ji hrát velké zápasy a zvládat těžké chvíle," uvedl po londýnském úspěchu manažer olomoucké rodačky Tomáš Petera.

Ve dvouhře mužů je po roční pauze v pavouku Tomáš Berdych. Dlouholetý nejlepší český tenista má vleklé problémy se zády, letos odehrál jen 19 zápasů a v žebříčku klesl na 101. místo. Před US Open nastoupil ve Winston-Salemu a vypadl ve 2. kole. "Z lásky k tenisu jsem si dopřál ještě jeden pokus o návrat, snad odehraju pár zápasů i na US Open a pak uvidím," řekl třiatřicetiletý Berdych.

Největší favoritem je Djokovič, vítěz čtyř z posledních pět grandslamových turnajů. Jen v Paříži kraloval antukový vládce Nadal. "Jste po velkým tlakem a očekáváním, když obhajujete, ale čím víc vyhráváte, tím víc si na si na to zvyknete. Ale je to vždy obrovská výzva být jedním z favoritů na titul," uvedl Djokovič.

Mezi ženami by mohla na vítězství ve Wimbledonu navázat Halepová. Rumunka se v New Yorku nejdále dostala před čtyřmi lety do semifinále. "Věřím, že můžu dojít dál, ale na US Open je třeba si zvyknout na estrádní atmosféru," řekla.

Vítězové dvouher získají 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun). Celková dotace vzrostla na 57 milionů dolarů (1,3 miliardy korun). Tenisté, kteří v New Yorku vypadnou v 1. kole, dostanou 58 tisíc dolarů (1,3 milionu korun).