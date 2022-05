České tenistky k favoritkám antukového Roland Garros letos nepatří

Paříž - České tenistky letos nepatří k největším favoritkám antukového Roland Garros. Barbora Krejčíková je sice světovou dvojkou a především obhájkyní titulu, ale do hry se na pařížském grandslamu vrací po tříměsíční pauze zaviněné zraněním. Hlavní soutěž dvouher začne v neděli a finále žen je na programu 4. května, mužů o den později.

V roli největší adeptky na triumf vstoupí do turnaje světová jednička Iga Šwiateková z Polska, mezi muži obhajuje Srb Novak Djokovič. Otazník visí nad formou třináctinásobného šampiona Rafaela Nadala kvůli jeho problémům s nohou, mezi favority je jeho španělský krajan Carlos Alcaraz.

České tenistky loni na grandslamech zářily. Karolína Muchová hrála semifinále Australian Open, Krejčíková slavila v Paříži ve dvouhře i čtyřhře a Karolína Plíškova došla do finále Wimbledonu. Všechny tři ale letos sužovaly zdravotní problémy, do formy se jen těžko dostává dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová a finalistka French Open 2019 a loňské olympiády v Tokiu Markéta Vondroušová se tentokrát v Paříži ani neobjeví kvůli operaci levého zápěstí.

Krejčíková začala letošní sezonu postupem do finále v Sydney, byla ve čtvrtfinále Australian Open, ale naposledy hrála 21. února v Dauhá. Od té doby laborovala s loktem, odhlašovala se z jednoho turnaje za druhým a na kurty se vrátí až nyní v Paříži. "Letošní Roland Garros neberu jako vrchol, spíš jako začátek svého návratu," řekla začátkem května ve Zlíně s tím, že kondičně se cítí dobře.

Pokud by Krejčíková uspěla, obhájila by titul jako první tenistka po 15 letech. Naposledy to dokázala Belgičanka Justine Heninová, která v roce 2007 slavila potřetí v řadě. Na druhou stranu je i riziko, že šestadvacetiletá Krejčíková skončí hned v prvním kole, byť má na úvod domácí Diane Parryovou (96. v žebříčku). V open éře turnaje vypadla obhájkyně v 1. kole jen dvakrát, Ruska Anastasija Myskinová v roce 2005 a Jelena Ostapenková z Lotyšska v roce 2018.

Jednoznačnou favoritkou je vítězka turnaje z roku 2020 Šwiateková. "Naprosto jasnou," pronesla Martina Navrátilová na webu WTA a dodala: "Hraje skvěle a je zdravá. To je fantastická kombinace. Vypadá neporazitelně na každém povrchu, na antuce obzvláště." Polka vyhrála 28 zápasů v řadě, v posledních dvaceti z nich ztratila jen jeden set, a slavila pět titulů po sobě.

Mezi největší sokyně Šwiatekové se počítají Ons Džabúrová z Tuniska, Řekyně Maria Sakkariová či Španělka Paula Badosaová. Prosadit by se mohly s nedávné vítězky turnaje Rumunka Simona Halepová (2018) nebo Španělka Garbiňe Muguruzaová (2016).

Nažhavený na úspěch je Djokovič. Srb nemohl hrát lednové Australian Open, jelikož byl v době pokračující pandemie těsně před turnajem jako neočkovaný po delších tahanicích a zrušení víz ze země deportován. Postupně se dostal do formy a na Paříž se naladil titulem v Římě.

"Před grandslamovým turnajem to bylo přesně to, co jsem potřeboval. Do Paříže jedu s dobrými pocity ze své hry i naladěním a můžu se počítat mezi favority," řekl Djokovič.

Naopak dlouholetý král Paříže Nadal tak optimistický být nemůže. Úvod roku s titulem na Australian Open měl sice parádní, ale pak přišly zdravotní problémy. Na antuce letos odehrál jen pět zápasů, dva prohrál a kvůli noze není jisté, zda zvládne náročné bitvy na pomalém povrchu.

Zastoupit Nadala by mohl jeho krajan Alcaraz. Devatenáctiletý mladík naplňuje předpoklady nové hvězdy, což doložil titulem v Madridu, kde porazil Nadala, Djokoviče i Němce Alexandera Zvereva. "Lidé si myslí, že jsem v Paříži favoritem na titul, ale já vždycky říkám, že to vidím jinak," uvedl Alcaraz po úspěchu ve španělské metropoli. "Neberu to jako tlak, je to motivace."

Podruhé se bude hrát desetkrát i za umělého osvětlení, ale na rozdíl od loňské premiéry tzv. Night Sessions se letos i večer dostanou do hlediště diváci. Obrovský zájem fanoušků o turnaj už ukázaly otevřené tréninky. Dotace je letos 43,6 milionu eur (asi 1,074 miliardy korun). Vítězové dvouher získají 2,2 milionu eur, za prohru v 1. kole je 62 tisíc eur (přibližně 1,5 milionu korun).