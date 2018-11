Praha - České tenistky mají dnes tři pokusy k tomu, aby pojedenácté vyhrály Fed Cup. Po sobotě vedou svěřenkyně kapitána Petra Pály v Praze nad týmem USA 2:0 a jediný bod je dělí od celkového triumfu. Češky usilují o první výhru nad USA po třiatřiceti letech. Pokud uspějí, získají stříbrný pohár pošesté za osm let a počtvrté v Praze.

K první dvouhře by měla od 12:00 nastoupit Kateřina Siniaková proti Sofii Keninové, pak případně Barbora Strýcová s Alison Riskeovou. Na české straně ale může naskočit do hry Petra Kvitová, která se potýká s nachlazením a proto v sobotu do hry nezasáhla. Za stavu 2:2 by o vítězkách rozhodla čtyřhra.

Americký výběr dorazil do metropole bez největších opor Sereny a Venus Williamsových, Sloane Stephensové či Madison Keysové. Domácímu týmu zase chybí kvůli zranění Karolína Plíšková.