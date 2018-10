Praha - České tenistky budou ve finále Fed Cupu proti Spojeným státům americkým reprezentovat Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová. Sestavu, která je shodná jako v semifinále proti Německu, dnes oznámil kapitán Petr Pála. Američankám zřejmě budou nejlepší hráčky chybět. Kapitánka Kathy Rinaldiová by měla do Prahy přivézt Danielle Collinsovou, Sofii Keninovou, Alison Riskeovou a deblistku s českými kořeny Nicole Melicharovou.

Zápas se bude hrát 10. a 11. listopadu ve vyprodané pražské O2 areně. Před domácím publikem slavily české tenistky triumfy ve finále nad Ruskem (2015), Německem (2014) a Srbskem (2012). Američanky mají fedcupových trofejí osmnáct a ve vzájemné bilanci s ČR jasně vedou: z dvanácti soubojů vyhrály deset. Loni vyřadily oslabený český tým v semifinále na domácí půdě, v roce 2009 ho porazily v semifinále v Brně.

Češky jsou ve finále pošesté za posledních osm let. Finále ještě tým kapitána Pály neprohrál, triumfoval v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. "Ve finále se nám to daří, proti Američankám se nám to tolik nedaří. Nikdy jsme neprohráli v O2 areně, ale nikdy jsme Američanky neporazili. Já jsem z nominace nadšen, vážím si toho, je to pro mě nejsilnější možný tým, jaký jsem mohl postavit. Holky se nesmírně těší na fanoušky," řekl Pála na tiskové konferenci.

Hráčkám své rozhodnutí oznámil už před Turnajem mistryň v Singapuru. Do vybraného kvarteta se mu nevešla Barbora Krejčíková, která se Siniakovou letos vyhrála dva grandslamy a postoupila do finále Turnaje mistryň. Rozhodly větší zkušenosti Strýcové i další faktory. "Takhle máme čtyři varianty do dvouhry, tři varianty do čtyřhry. Na konci sezony je vždycky složité, kdo vydrží kolik zápasů," vysvětlil Pála.

Strýcová má i po Turnaji mistryň sil dost. "Železná Bára dělá kondici a od čtvrtka začne zase dělat tenis," řekl Pála. Plíšková a Siniaková budou po náročném programu posledních týdnů hlavně odpočívat. Kvitová je nachlazená, ale na finále by měla být v pořádku.

Příští týden budou všechny hráčky sbírat síly na finálový duel. "Nebude o nějakém velkém trénování. Jde o to vydržet, zvyknout si na povrch, zvyknout si na míče," popsal Pála.

Američanky ještě nominaci oficiálně neoznámily, ale podle dosavadních informací by měly přivézt oslabenou sestavu nejen bez Sereny Williamsové a Coco Vandewegheové, jejichž neúčast byla jistá předem. "Pokud by to takhle bylo, tak pro mě je to překvapivá nominace, abych řekl pravdu. Vůbec jsem nepochyboval, že by nepřijela Sloane Stephensová nebo Madison Keysová," komentoval to Pála.

Zdůraznil ale, že americké tenistky by mohly i v této sestavě český tým potrápit. "Je to taková trošičku zákeřná nominace pro nás. Pokud to tak bude, tak každý včetně nás bude čekat, že vyhrajeme. Ale ten zápas bude nesmírně těžký a my se musíme připravit," doplnil. Připomněl, že Riskeová měla nedávno na turnaji v Tokiu proti Plíškové dva mečboly a také ostatní členky týmu USA jsou schopné porazit hráčky z elitní desítky.