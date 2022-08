České Švýcarsko by mohlo být zvýhodněno při žádání o dotace

Jetřichovice (Děčínsko) - Obce v Českém Švýcarsku by mohly být zvýhodněny při žádání o dotace z programu obnovy venkova ministerstva pro místní rozvoj. Po návštěvě oblasti zasažené nejrozsáhlejším požárem v České republice to novinářům dnes řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Nejvíce poptávali zástupci organizací z Českého Švýcarska přímou pomoc podnikatelům. Žádná taková v tuto chvíli není. Požářiště v Českém Švýcarsku kontrolují hasiči pozemní cestou, drony nevzlétly.

Ministr předestřel státní a evropské programy, z nichž mohou samosprávy žádat o pomoc už nyní a v dalším plánovacím období, například je to program na obnovu a pořízení hasičské techniky nebo na rozvoj venkova. "Je namístě, aby ministři, kteří tady už byli, dali hlavy dohromady a v rámci programů našli řešení, které by v tuto chvíli pomohlo a bylo by použitelné pro každou jinou událost typu požár," uvedl Bartoš.

Obce v Českém Švýcarsku mohou využít peníze ze státního rozpočtu už nyní například na obnovu komunikací. Míra podpory z programu Živel 1 je 70 procent, protože nebyl vyhlášen krizový stav. Program obnovy venkova a cestovního ruchu by mohl být upraven právě s ohledem na požár v nejmladším národním parku, který přerušil turistickou sezonu v lokalitě. Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje, že by se podmínky programu upravily, aby peníze šly přednostně do tohoto regionu. Možností je bonifikace za to, že žádost přijde z Českého Švýcarska, nebo by mohla být vyčleněna konkrétní částka pro žadatele z vybraného území.

Poptávka od organizací a lidí v Českém Švýcarsku je hlavně po přímé pomoci podnikatelům. Poradce ministra pro místní rozvoj Leo Steiner ČTK řekl, že v tuto chvíli nic takového není. "Muselo by se to připravit a rozhodnout. Byly by to peníze státního rozpočtu a musela by o nich rozhodnout vláda. Diskutuje se to, ale má to plusy a minusy," uvedl Steiner.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, jejímž posláním je šetrný rozvoj cestovního ruchu v regionu, se právě na pomoc podnikatelů na dnešní schůzce zaměřila. "Region potřebuje rychle obnovit infrastrukturu, to znamená dostat se rychle na Pravčickou bránu a do soutěsek tak, aby turisti mohli přijet. Přestože lze navštívit řadu dalších míst, míří sem hlavně za těmito dvěma atrakcemi," řekl ČTK ředitel organizace Jan Šmíd.

Každý desátý podnikatel v Českém Švýcarsku je podle Šmída zaměstnán v cestovním ruchu. "Je potřeba najít nástroj, který jim bude kompenzovat ušlé zisky, protože už teď to jde do 300 milionů korun jenom během té uzavírky lokalit. Musíme najít mechanismus, kdy se podnikatelé zachrání," uvedl Šmíd. "Bohužel jsme na to konkrétní odpověď nedostali, pouze příslib, že se tím budou zabývat," uvedl. Podle Šmída hrozí to, že někteří podnikatelé zbankrotují.

Ústecký kraj má podle hejtmana Jana Schillera (ANO) programy, jak pomoci lidem v Českém Švýcarsku. "Akorát potřebujeme od vlády peníze," řekl Schiller. Kraj připraví seznam možností, prostřednictvím jakých nástrojů může regionu pomoci. "Ministr slíbil, že se podívá na to, jak vypomoci, aby se nemusely vymýšlet nové programy, ale abychom využili ty naše stávající," uvedl Schiller.

Starostové a zástupci národního parku představili Bartošovi také plány do budoucna. Požadavek je zejména na vybudování nádrže poblíž obce Mezná, která se musela při požáru evakuovat. Voda se do kopce táhla hadicemi z Hřenska. Silnice mezi obcemi je stále uzavřena. Mimořádnou stomilionovou pomoc připravilo ministerstvo životního prostředí. Peníze jsou na obnovu komunikací, zdrojů pitné vody i poškozené odpadové infrastruktury, jako jsou kontejnery či sběrné nádoby. Dotaci lze využít na zajištění skal, kterým v důsledku vysokých teplot způsobených požárem hrozí zřícení. Obce také mohou dát do pořádku veřejně přístupná místa včetně založení nové zeleně. Příjem žádostí spustí ministerstvo 1. září.

Požár, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se rozhořel 24. července. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Hasiči požár uhasili po 20 dnech, na místě zůstává 70 dobrovolných a 40 profesionálních hasičů.

Požářiště v národním parku České Švýcarsko dnes hasiči a strážci kontrolují pozemní cestou. Drony, které pro určení míst s vyšší teplotou používají, kvůli počasí nemohly vzlétnout. Poprvé od vypuknutí největšího požáru v České republice dnes nad Hřenskem výrazněji prší. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Hořet začalo v nejmladším národním parku 24. července.

Ráno se vystřídaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Podle velitelů jednotlivých úseků byl v noci na místě klid. Žádné plamenné hoření se už neobjevuje. "Bohužel kvůli počasí jsme nemohli využít drony, do terénu tak musí hasiči s větším počtem termokamer. V těžkém terénu je přitom každý kilogram navíc znát," uvedl Rudolf. Hasiči a strážci používají motyky, pomocí kterých místa při obchůzkách rozhrabují. "Dnes není vidět nikde žádné zakouření," řekl Rudolf. Déšť hasiči vítají. "Lépe se dýchá a počasí pomáhá ochladit místa po požáru," dodal mluvčí.

Několik desítek profesionálních a dobrovolných hasičů zůstane v Českém Švýcarsku nejméně do konce srpna. Strážcům místního národní parku pomáhají kolegové z jiných českých národních parků a z Polska.