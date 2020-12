České startupy se představí v soutěži CzechInvest Startup Challenge 2020

Komunikační platforma, online stavební deník, chytrý stroj na plení nebo aplikace na čtení povídek. To jsou některé z produktů, které se představí v soutěži CzechInvest Startup Challenge 2020, kterou už podruhé organizuje agentura CzechInvest. Deset nadějných českých startupů, které dennodenně čelí výzvám byznysového světa, se utká o titul nastupující startupové hvězdy. Nejrůznější zástupci investorů, startupů, korporátů, médií, inovačních infrastruktur, státní správy ale i široké veřejnosti se potkají online 3. prosince 2020. Záznam přímého přenosu můžete sledovat zde.

CzechInvest soustavně podporuje startupy od roku 2011. Po celou tuto dobu česká startupová scéna roste, a to poměrně rychlým tempem ve srovnání s některými okolními státy. Mění se také oblasti, na které se startupy zaměřují. „Dříve tvořily devadesát procent informační a komunikační technologie (ICT), zejména software, weby nebo e-commerce. Dnes představují tyto startupy asi sedmdesát procent a přibyly takové, které se zabývají náročnějšími technologiemi jako je internet věcí (IoT), mobilita nebo zdravotnictví,“ popisuje ředitelka Divize startupů a inovativních malých a středních podniků Markáta Přenosilová a dodává: „My jsme do soutěže CzechInvest Startup Challenge 2020 vybírali ze skoro 80 startupů z různých oblastí. Všechny, které jsme nakonec nominovali, spojuje jejich globální a růstový potenciál.“

Porota složená ze zástupců CzechInvestu, soutěže Startup World Cup & Summit, společností Twisto a Zásilkovna bude hodnotit deset startupů. Konkrétně půjde o Dronetag, Flowerchecker, Pointee, Readmio, Spacemanic, Ullmanna, VisionCraft, Promethist.AI, Vím o všem a 24 Vision System. Jejich produkty a služby přinášejí inovace nebo využívají poznatky z oblasti zemědělství, družicové navigace a telekomunikace, umělé inteligence a digitalizace, kosmických technologií, zábavných médií, zdravotních zařízení, smart cities a stavebnictví. Každý ze startupů se představí tříminutovým pitchem, porota následně bude mít dvě minuty na své otázky.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Ty nejlepší nebudou vybírat jen porotci. Zapojit se může i široká veřejnost, která rozhodne o miláčkovi publika hlasováním na Facebookovém profilu CzechInvestu. To bude spuštěno už tento čtvtek. Celým večerem diváky provede Michaela Casková a vedle desítky inovativních startupů se představí úspěšní absolventi startupových programů CzechInvestu, jako je například David Miklas (dříve be3D) a další, kteří prorazili v zahraničí a dokázali vybudovat úspěšný byznys. Soutěžící hned na úvod podpoří také generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Letošní soutěž navazuje na loňský úspěšný ročník, který se konal v pražském Royal Theatre. Vítězem se stal startup MapTiler, který vyvíjí vlastní mapy a konkuruje Googlu. Za letošní rok se rozrostl o třetinu. „Soutěž nám přinesla divokou kartu do regionálního finále jedné z nejvýznamnějších startupových událostí v Evropě, Startup World Cup & Summit 2020, a nominaci na prestižní investiční fórum Annual Investment Meeting 2020 v Dubaji. Obě akce se nakonec přenusuly do onlinu, i tak jsme se z nich snažili vytěžit maximum, což se snad povedlo. CzechInvest Startup Challenge nám vedle toho přinesla nové kontakty, publictu i zkušenosti,“ říká Jiří Komárek, vedoucí marketingu v MapTileru.

Partnery letošního ročníku CzechInvest Startup Challenge jsou Startup World Cup & Summit, StartupJobs, Zásilkovna a mediálními partnery Roklen24, Tyinternety.cz a CzechStartups.org.

Medailony startupů – CzechInvest Startup Challenge 2020

Dronetag

„Tvoříme bezpečný svět dronů.“

Cílem startupu Dronetag je umožnit dronům spolehlivý vstup do vzdušného prostoru. Slouží k tomu IoT zařízení, které se umístí na dron a zprostředkuje komunikaci s ostatními účastníky letového provozu. K tomu Dronetag vyvíjí aplikaci, ve které se uživatelé mohou ujistit, že provádí svůj let v rámci předpisů a zároveň vidí polohu ostatních dronů.

Lukáš Brchl, zakladatel / www.dronetag.cz / Doména: Space / Business Area: Družicová navigace a telekomunikace

Flowerchecker

„Lokalizujeme a identifikujeme plevel pro přesnou aplikaci pesticidů.“

Flowerchecker vyvíjí produkt Plant.id, který dokáže identifikovat přibližně 10 tisíc druhů rostlin. Svou technologii integruje do mobilních aplikací pomocí aplikačního rozhraní a do dronů a postřikovačů. Ty rozpoznají plevel na polích a následně aplikují pesticidy pouze tam, kde je to potřeba. Díky tomu šetří až 60 procent chemických prostředků, chrání životní prostředí, naše zdraví i peněženky zemědělců.

Ondřej Veselý, CEO / www.plant.id / Doména: EcoTech / Business Area: Agriculture

Pointee

„Automatizujeme procesní poradenství.“

Pointee je softwarová platforma, která díky umělé inteligenci a datové vědě pomáhá organizacím optimalizovat procesy, zvyšovat produktivitu a snižovat provozní náklady. Na základě reálných dat automaticky nachází silná a slabá místa běžných i robotizovaných procesů a doporučuje kroky pro jejich zlepšení.

Jan Strnad, CEO / www.pointee.com / Doména: AI & Digital / Business Area: Analytics and Big data

Promethist.AI

„Vyvíjíme komunikační platformu pro lidi s psychickými problémy.“

Promethist.AI nabízí konverzační technologii, která se dá prakticky využít nejen v průmyslu a službách, ale také při léčbě mentálních a kognitivních problémů velkého množství obyvatel po celém světě. Lidem, u kterých se projevují zejména civilizační problémy, jako jsou pocity odcizení, osamělosti, úzkosti, frustrace a deprese, se snaží ulehčit a zmírnit průběh těchto negativních stavů a navázat s nimi každodenní rutinní kontakt formou interaktivní konverzační terapie.

Tomáš Zajíček, co-founder / www.promethist.ai / Doména: AI & Digital / Business Area: Lifesciene

Readmio

„Oživujeme povídky pomocí zvuků, které reagují na lidský hlas.“

Readmio je aplikace na čtení povídek pro děti, která přehraje zvuky a hudbu v ten správný okamžik. Není nutné mačkat žádné tlačítko, vše spustí pouze hlas čtenáře, který aplikace rozpozná offline. Readmio nabízí desítky pohádek a jeho cílem je, aby rodiny trávily více času spolu a smysluplně.

Ilya Novodvorskiy, CEO / www.readmio.com / Doména: Kreativní průmysl / Business Area: Fun & Media

Spacemanic CZ

„Ulehčujeme cestu do vesmíru.“

Spacemanic je společnost, která se zabývá designem, vývojem a výrobou nanosatelitů, tzv. cubesatů. Její misí je přinášet jednoduchá a efektivní řešení pro klienty a zajistit, aby se jejich projekt dostal do vesmíru – to vše od a do z. Spacemanic usiluje o to, aby byla cesta do vesmíru snadná, rychlá a cenově dostupná.

Petra Chudíková, Co-founder & COO / www.spacemanic.com / Doména: Space / Business Area: Kosmické technologie

Ullmanna

„Děláme bio produkty dostupnější.“.

Společnost Ullmanna vyvíjí chytrý stroj na plení, který dokáže zvýšit produkci bio potravin využitím robotiky a umělé inteligence. Bio farmářům umožňuje pěstovat plodiny na větší rozloze bez navýšení ruční práce a tradičním zemědělcům pomáhá snížit množství používaných pesticidů. Chytrý plečkovací stroj rozpozná plodinu přímo v řádku a mechanicky odstraní plevel.

Martin Ullmann, CEO / www.ullmanna.eu / Doména: EcoTech / Business Area: Agriculture

Vím o všem

„Digitalizujeme stavebnictví.“

Vím o všem představuje inovativní cloudový nástroj pro chytré řízení stavebních firem a jejich projektů. Díky docházce přes mobilní aplikaci, automatickému online stavebnímu deníku a sledování strojů a majetku staví firmy rychleji, v klidu a za méně peněz. Investoři mají navíc neustálý přehled o tom, co se na stavbě děje.

Josef Beneš, CEO / www.vimovsem.cz / Doména: AI & Digital / Business Area: Construction

VisionCraft

„Zvyšujeme spokojenost lidí žijících ve městech.“

VisionCraft vyvinul technologii, která pomocí umělé inteligence a senzoru zpracovává v reálném čase video záznamy, a tím umožňuje městům, firmám a obyvatelům získávat hodnotná data o chování objektů v jejich okolí. Uživatelé si například mohou bez problému zarezervovat parkovací místo. Řešení VisionCraft lze instalovat kamkoliv i bez nutnosti trvalého napájení a datového připojení, a to za zlomek času a ceny stávajících řešení.

Robert Pinkas, zakladatel a COO / www.visioncraft.cz / Doména: AI & Digital / Business Area: Analytics & Smart Cities

24 Vision

„Pomáháme vytvářet bezchybnou výrobu.“

24 Vision System je nástroj, který poskytuje souhrnnou kontrolu kvality pro výrobní podniky pomocí neuronových sítí a umělé inteligence. Sleduje jak viditelné defekty, tak správnost sestavení daného výrobku, a to především v automobilovém průmyslu například u sedaček, dveří, palubních desek, motorů i hotových aut. V principu myslí jako člověk, ale pracuje s přesností stroje.

Martin Cviček, Co-founder & CTO / www.24vs.io / Doména: AI & Digital / Business Area: Analytics and Big data