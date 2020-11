České startupy se představí v soutěži CzechInvest Startup Challenge 2020

Komunikační platforma, online stavební deník, chytrý stroj na plení nebo aplikace na čtení povídek. To jsou některé z produktů, které se představí v soutěži CzechInvest Startup Challenge 2020, kterou už podruhé organizuje agentura CzechInvest. Deset nadějných českých startupů, které dennodenně čelí výzvám byznysového světa, se utká o titul nastupující startupové hvězdy. Nejrůznější zástupci investorů, startupů, korporátů, médií, inovačních infrastruktur, státní správy ale i široké veřejnosti se potkají online 3. prosince 2020. Přímý přenos bude možný sledovat na Facebooku, Českých novinách nebo idnes.cz.

CzechInvest soustavně podporuje startupy od roku 2011. Po celou tuto dobu česká startupová scéna roste, a to poměrně rychlým tempem ve srovnání s některými okolními státy. Mění se také oblasti, na které se startupy zaměřují. „Dříve tvořily devadesát procent informační a komunikační technologie (ICT), zejména software, weby nebo e-commerce. Dnes představují tyto startupy asi sedmdesát procent a přibyly takové, které se zabývají náročnějšími technologiemi jako je internet věcí (IoT), mobilita nebo zdravotnictví,“ popisuje ředitelka Divize startupů a inovativních malých a středních podniků Markáta Přenosilová a dodává: „My jsme do soutěže CzechInvest Startup Challenge 2020 vybírali ze skoro 80 startupů z různých oblastí. Všechny, které jsme nakonec nominovali, spojuje jejich globální a růstový potenciál.“

Porota složená ze zástupců CzechInvestu, soutěže Startup World Cup & Summit, společností Twisto a Zásilkovna bude hodnotit deset startupů. Konkrétně půjde o Dronetag, Flowerchecker, Pointee, Readmio, Spacemanic, Ullmanna, VisionCraft, Promethis.AI, Vím o všem a 24 Vision System. Jejich produkty a služby přinášejí inovace nebo využívají poznatky z oblasti zemědělství, družicové navigace a telekomunikace, umělé inteligence a digitalizace, kosmických technologií, zábavných médií, zdravotních zařízení, smart cities a stavebnictví. Každý ze startupů se představí tříminutovým pitchem, porota následně bude mít dvě minuty na své otázky.

Ty nejlepší nebudou vybírat jen porotci. Zapojit se může i široká veřejnost, která rozhodne o miláčkovi publika hlasováním na Facebookovém profilu CzechInvestu. To bude spuštěno už tento čtvtek. Celým večerem diváky provede Michaela Casková a vedle desítky inovativních startupů se představí úspěšní absolventi startupových programů CzechInvestu, jako je například David Miklas (dříve be3D) a další, kteří prorazili v zahraničí a dokázali vybudovat úspěšný byznys. Soutěžící hned na úvod podpoří také generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Letošní soutěž navazuje na loňský úspěšný ročník, který se konal v pražském Royal Theatre. Vítězem se stal startup MapTiler, který vyvíjí vlastní mapy a konkuruje Googlu. Za letošní rok se rozrostl o třetinu. „Soutěž nám přinesla divokou kartu do regionálního finále jedné z nejvýznamnějších startupových událostí v Evropě, Startup World Cup & Summit 2020, a nominaci na prestižní investiční fórum Annual Investment Meeting 2020 v Dubaji. Obě akce se nakonec přenusuly do onlinu, i tak jsme se z nich snažili vytěžit maximum, což se snad povedlo. CzechInvest Startup Challenge nám vedle toho přinesla nové kontakty, publictu i zkušenosti,“ říká Jiří Komárek, vedoucí marketingu v MapTileru.

Partnery letošního ročníku CzechInvest Startup Challenge jsou Startup World Cup & Summit, StartupJobs, Zásilkovna a mediálními partnery Roklen24, Tyinternety.cz a CzechStartups.org.

Medailony startupů – CzechInvest Startup Challenge 2020

Dronetag

„Tvoříme bezpečný svět dronů.“

Cílem startupu Dronetag je umožnit dronům spolehlivý vstup do vzdušného prostoru. Slouží k tomu IoT zařízení, které se umístí na dron a zprostředkuje komunikaci s ostatními účastníky letového provozu. K tomu Dronetag vyvíjí aplikaci, ve které se uživatelé mohou ujistit, že provádí svůj let v rámci předpisů a zároveň vidí polohu ostatních dronů.

Lukáš Brchl, zakladatel / www.dronetag.cz / Doména: Space / Business Area: Družicová navigace a telekomunikace

Flowerchecker

„Lokalizujeme a identifikujeme plevel pro přesnou aplikaci pesticidů.“

Flowerchecker vyvíjí produkt Plant.id, který dokáže identifikovat přibližně 10 tisíc druhů rostlin. Svou technologii integruje do mobilních aplikací pomocí aplikačního rozhraní a do dronů a postřikovačů. Ty rozpoznají plevel na polích a následně aplikují pesticidy pouze tam, kde je to potřeba. Díky tomu šetří až 60 procent chemických prostředků, chrání životní prostředí, naše zdraví i peněženky zemědělců.

Ondřej Veselý, CEO / www.plant.id / Doména: EcoTech / Business Area: Agriculture

Pointee

„Automatizujeme procesní poradenství.“

Pointee je softwarová platforma, která díky umělé inteligenci a datové vědě pomáhá organizacím optimalizovat procesy, zvyšovat produktivitu a snižovat provozní náklady. Na základě reálných dat automaticky nachází silná a slabá místa běžných i robotizovaných procesů a doporučuje kroky pro jejich zlepšení.

Jan Strnad, CEO / www.pointee.com / Doména: AI & Digital / Business Area: Analytics and Big data

Promethist.AI

„Vyvíjíme komunikační platformu pro lidi s psychickými problémy.“

Promethist.AI nabízí konverzační technologii, která se dá prakticky využít nejen v průmyslu a službách, ale také při léčbě mentálních a kognitivních problémů velkého množství obyvatel po celém světě. Lidem, u kterých se projevují zejména civilizační problémy, jako jsou pocity odcizení, osamělosti, úzkosti, frustrace a deprese, se snaží ulehčit a zmírnit průběh těchto negativních stavů a navázat s nimi každodenní rutinní kontakt formou interaktivní konverzační terapie.

Tomáš Zajíček, co-founder / www.promethist.ai / Doména: AI & Digital / Business Area: Lifesciene

Readmio

„Oživujeme povídky pomocí zvuků, které reagují na lidský hlas.“

Readmio je aplikace na čtení povídek pro děti, která přehraje zvuky a hudbu v ten správný okamžik. Není nutné mačkat žádné tlačítko, vše spustí pouze hlas čtenáře, který aplikace rozpozná offline. Readmio nabízí desítky pohádek a jeho cílem je, aby rodiny trávily více času spolu a smysluplně.

Ilya Novodvorskiy, CEO / www.readmio.com / Doména: Kreativní průmysl / Business Area: Fun & Media

Spacemanic CZ

„Ulehčujeme cestu do vesmíru.“

Spacemanic je společnost, která se zabývá designem, vývojem a výrobou nanosatelitů, tzv. cubesatů. Její misí je přinášet jednoduchá a efektivní řešení pro klienty a zajistit, aby se jejich projekt dostal do vesmíru – to vše od a do z. Spacemanic usiluje o to, aby byla cesta do vesmíru snadná, rychlá a cenově dostupná.

Petra Chudíková, Co-founder & COO / www.spacemanic.com / Doména: Space / Business Area: Kosmické technologie

Ullmanna

„Děláme bio produkty dostupnější.“.

Společnost Ullmanna vyvíjí chytrý stroj na plení, který dokáže zvýšit produkci bio potravin využitím robotiky a umělé inteligence. Bio farmářům umožňuje pěstovat plodiny na větší rozloze bez navýšení ruční práce a tradičním zemědělcům pomáhá snížit množství používaných pesticidů. Chytrý plečkovací stroj rozpozná plodinu přímo v řádku a mechanicky odstraní plevel.

Martin Ullmann, CEO / www.ullmanna.eu / Doména: EcoTech / Business Area: Agriculture

Vím o všem

„Digitalizujeme stavebnictví.“

Vím o všem představuje inovativní cloudový nástroj pro chytré řízení stavebních firem a jejich projektů. Díky docházce přes mobilní aplikaci, automatickému online stavebnímu deníku a sledování strojů a majetku staví firmy rychleji, v klidu a za méně peněz. Investoři mají navíc neustálý přehled o tom, co se na stavbě děje.

Josef Beneš, CEO / www.vimovsem.cz / Doména: AI & Digital / Business Area: Construction

VisionCraft

„Zvyšujeme spokojenost lidí žijících ve městech.“

VisionCraft vyvinul technologii, která pomocí umělé inteligence a senzoru zpracovává v reálném čase video záznamy, a tím umožňuje městům, firmám a obyvatelům získávat hodnotná data o chování objektů v jejich okolí. Uživatelé si například mohou bez problému zarezervovat parkovací místo. Řešení VisionCraft lze instalovat kamkoliv i bez nutnosti trvalého napájení a datového připojení, a to za zlomek času a ceny stávajících řešení.

Robert Pinkas, zakladatel a COO / www.visioncraft.cz / Doména: AI & Digital / Business Area: Analytics & Smart Cities

24 Vision

„Pomáháme vytvářet bezchybnou výrobu.“

24 Vision System je nástroj, který poskytuje souhrnnou kontrolu kvality pro výrobní podniky pomocí neuronových sítí a umělé inteligence. Sleduje jak viditelné defekty, tak správnost sestavení daného výrobku, a to především v automobilovém průmyslu například u sedaček, dveří, palubních desek, motorů i hotových aut. V principu myslí jako člověk, ale pracuje s přesností stroje.

Martin Cviček, Co-founder & CTO / www.24vs.io / Doména: AI & Digital / Business Area: Analytics and Big data