České spořitelně stoupl v pololetí čistý zisk meziročně o 43,4 pct na 6,6 mld Kč

Praha - České spořitelně v letošním prvním pololetí stoupl čistý zisk meziročně o 43,4 procenta na 6,6 miliardy korun. Za růstem zisku je nižší tvorba rezerv a lepší provozní výkonnost, uvedla dnes banka v tiskové zprávě. Provozní zisk vzrostl o 1,4 procenta na 10,3 miliardy korun, rostly vklady i úvěry.

"Obchodní i finanční výsledky České spořitelny za druhé čtvrtletí odrážejí pozitivní sentiment domácností i firem v souvislostí se zlepšující se pandemickou situací. Stále registrujeme opatrný přístup k výdajům u privátní klientely, který se promítá do růstu depozit. Úvěry byly taženy zejména hypotékami, u kterých jsme v červnu zaznamenali rekordní objem prodejů. Velmi dobrou zprávou je, že se firmy nedostaly do zásadnějších finančních problémů se splácením svých závazků, což se promítá do snížení rizikových nákladů banky," uvedl předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, na konci června jich měla 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je klíčovým hráčem na bankovním trhu střední a východní Evropy.