České skokany na lyžích budou trénovat Slovinci Trček a Šinkovec

Praha - Českou reprezentaci skokanů na lyžích povedou do nadcházející sezony slovinští trenéři. Zástupci skokanského úseku svazu oznámili, že angažovali jako nového šéftrenéra Gaje Trčka. Pětatřicetiletému kouči bude pomáhat Jure Šinkovec, bronzový medailista z mistrovství světa v letech na lyžích z roku 2012.

"Největší přednost nových trenérů spočívá především v energii, kterou do své práce dávají. Na obou je vidět, že je to baví, mají drive do práce a především přinesou do týmu novou energii a motivaci, která u nás dlouho chyběla," uvedl Filip Sakala, sportovní ředitel a místopředseda skokanského úseku.

Trček se Šinkovcem budou mít v seniorské reprezentaci v týmu Romana Koudelku, Benedikta Holuba, Radka Rýdla a Kryštofa Hausera. Ve Světovém poháru by ale měl v úvodu sezony závodit pouze zkušený Koudelka. Pro zbytek reprezentačního výběru budou prioritou podniky nižších kategorií, tedy Kontinentálního poháru a FIS Cupu.

"Byli bychom neradi, kdyby se opakoval stav z předešlých sezon, kdy na Světový pohár jezdili závodníci, kteří na to neměli výkonnost. Ti z nich poté odjížděli demotivovaní, což ovlivnilo jejich chuť do další práce," uvedl bývalý český reprezentant a účastník olympijských her v Pekingu.

V ženském týmu budou s trenérem Martinem Bayerem pokračovat Karolína a Anežka Indráčkovy, Klára Ulrichová a Veronika Jenčová. Juniorský tým pod vedením Františka Vaculíka tvoří David Rygl, Daniel Škarka, Filip Křenek, Vojta Stolarz, Jan Ošmera a Lukáš Jeřábek.

"Vzhledem k tomu, že se změnil kompletně celý systém přípravy, tak i s ohledem na mládí závodníků pro nás v tuhle chvíli nejsou výsledky hlavní prioritou. Hlavním cílem bude, aby kvalita u kluků systematicky vzrůstala a aby byli připraveni na olympijské hry v roce 2026," prohlásil Sakala.