Praha - Lyžařské areály v Česku mají před nadcházejícím víkendem ideální podmínky. Pomohl jim nový sníh, který na mnoha místech stále padá. V provozu budou již téměř všechny sjezdovky. Na své si přijdou i běžkaři. Počasí ale může působit i komplikace. Kvůli větru jsou například někde výpadky elektrického proudu, Horská služba také varuje před lavinami.

V největším krkonošském zimním středisku Špindlerův Mlýn napadl v posledních dnech skoro metr sněhu. V provozu je celý areál kromě Velkého hanku ve Svatém Petru. Ve SkiResortu Černá hora - Pec mají lyžaři k dispozici 43 kilometrů sjezdovek. Kvůli větru dnes ráno nejezdila lanovka na Lysou horu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, sněhové podmínky jsou ale v areálu ideální. Sníh připadl i Orlických horách.

Horská služba v Krkonoších varuje před pohybem v lavinových lokalitách. Na hřebenech je okolo 120 centimetrů sněhu. Uvolnění laviny je možné již při malém zatížení, a to hlavně na strmých svazích nad 30 stupňů.

10.01.2019, 16:09, autor: Taneček David, zdroj: ČTK

Ideální sněhové podmínky mají Jizerské hory, provoz některých skiareálů ale komplikuje přerušení dodávek elektřiny kvůli pádu stromů do elektrického vedení. Mimo provoz byl dnes dopoledne Severák a z valné části i Tanvaldský Špičák, největší skiareál Jizerských hor. Mimo provoz tam byly i obě lanovky. Opatrní by kvůli možným pádům stromů měli být i běžkaři.

Téměř metr nového prašanu umožnil otevření šumavského areálu Ski&Bike Špičák. Letos poprvé mohli lyžaři vyzkoušet také nejprudší českou sjezdovku - černou Šanci, která jako jediná není technicky zasněžována ani upravována. Desítky kilometrů stop čekají na Šumavě na běžkaře. Skiareál Lipno otevře na víkend všechny sjezdovky kromě snowparku a ski crossové dráhy, které ještě připravuje. Nejlepší sněhové podmínky za poslední roky hlásí rakouský skiareál Hochficht u hranic s ČR, na sjezdovkách tam leží až 170 centimetrů sněhu.

Na Vysočině jsou v provozu sjezdovky v pěti areálech na Jihlavsku, Žďársku a Pelhřimovsku, jezdí se i na malé sjezdovce u Číchova na Třebíčsku. Svah s lyžařským vlekem v Brtnici na Jihlavsku nemá dostatek sněhu, sezonu tuto zimu ještě nezahájil. Upravených je několik běžeckých tras v okolí Jihlavy a Nového Města na Moravě.

Dostatek sněhu mají sjezdovky v Jeseníkách, jezdí se i v nižších polohách Olomouckého kraje. Kvůli vydatnému sněžení ale platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Riziko je podle horských záchranářů značné. Lidé by rozhodně neměli vstupovat na lavinové svahy.

Menší laviny či sesuvy sněhu hrozí i v Beskydech, týká se to volného terénu, hlavně roklí a koryt potoků. Lyžaři se mají vyhnout volnému terénu. Na svazích jsou ideální podmínky, horská střediska očekávají o víkendu nadprůměrnou návštěvnost. Nový sníh pomohl i areálům ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

Ve středních Čechách jsou v provozu všechny čtyři areály. Na sjezdovkách leží přírodní sníh, který je doplněný technickým.

Jihočeský kraj

Jihočeské skiareály mají před víkendem výborné sněhové podmínky. Na sjezdovkách leží od 80 do 90 centimetrů sněhu, desítky kilometrů stop čekají na běžkaře. ČTK to dnes řekli provozovatelé zimních středisek.

Skiareál Lipno otevře na víkend všechny sjezdovky kromě snowparku a ski crossové dráhy, které ještě připravuje. Na sjezdovkách je 70 až 90 centimetrů sněhu. Dnes zprovoznili sjezdovku Promenádní, v provozu je tak 7,4 kilometru tratí. "Do rána napadlo 15 centimetrů čerstvého sněhu a neustále padá. Asi nejlepší zima za poslední dlouhou dobu, myslím si, že to lidé hodně dlouho neviděli. Mimo sjezdovky po kolena sněhu, je to neuvěřitelné, pokud by chtěl někdo stavět iglú, tak doporučuju," řekl ČTK mluvčí skiareálu Lipno Vojen Smíšek.

Výborné podmínky hlásí i areál na šumavském Zadově. Na Churáňově je 80 centimetrů sněhu. "Sníh pořád padá, dnes napadlo dalších dvacet (centimetrů)," řekl za provozovatele Zadova Petr Vondraš.

Areál Kobyla je otevřen pro denní a večerní lyžování, nabízí čtyřsedačkovou lanovku i malý vlek. Areál Nové Hutě je také v provozu, funguje i lyžařská škola, půjčovna. Provozovatelé připravují další překážky ve snowparku, 11. ledna zprovozní lanovku Zadov - Churáňov. Na víkend připraví lyžařské běžecké trasy v rozsahu 30 kilometrů.

Nejlepší sněhové podmínky za poslední roky hlásí největší rakouský skiareál Hochficht u hranic s ČR. Na sjezdovkách leží až 170 centimetrů sněhu, otevřeny jsou všechny tratě v délce 21 kilometrů, v provozu všechny lanovky a vleky. ČTK to sdělil mediální zástupce areálu Martin Řezáč. Další pohraniční skiareál Sternstein má otevřené všechny sjezdovky v délce 5,1 kilometru, na nich 60 až 80 centimetrů sněhu.

Desítky až stovky běžkařů míří nyní do Frymburka na Lipně. Běžecké tratě se v délce 15 kilometrů táhnou po pastvinách, proto zde nehrozí nebezpečí padajících stromů jako v lesích. Tratě jsou bezplatné.

"Tolik sněhu ve Frymburku dlouho nenapadlo, už to bude skoro 50 centimetrů. V minulých dnech jsme kvůli neustálému sněžení i větru stopy upravovali několikrát denně, za což nám běžkaři dost děkovali. Před víkendem upravíme stopy širokou rolbou," řekl Miroslav Maurer z místního klubu Atletiko Frymburk.

Jihomoravský kraj

Sníh, který připadl v posledních dnech, učinil atraktivnějším lyžování i v Jihomoravském kraji. Areály jsou v plném provozu, zájem o lyžování vzrostl. ČTK to dnes řekli provozovatelé areálů.

O víkendu spustili vlek poprvé v letošní sezoně v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. "V tuto chvíli jsou podmínky pro lyžování naprosto ideální, lidé si to pochvalují. Především o víkendu tu bylo plno," uvedl za areál Josef Kšica. Doplnil, že na sjezdovce leží v průměru asi 50 centimetrů sněhu, svah ale ještě zasněžují a chystají zásobu dalšího sněhu. Areál je ve všední dny otevřený od 9:00 do 20:00, o víkendu se lyžuje už od 8:00.

Ideální podmínky pro lyžování hlásí i Olešnice na Blanensku, kde na sjezdovce leží podle správce areálu v průměru 70 centimetrů sněhu. "Připadlo zhruba 15 centimetrů přírodního. Na svahu je to mix s technickým sněhem. Jezdí se výborně," uvedl Jílek. Návštěvnost je podle něj vysoká, na začátku týdne se ale na ni podepsala špatná sjízdnost silnic na Blanensku. Otevřeno je ve všední dny od 9:00 do 21:00, o víkendu od 8:00.

Nádherně se podle správce areálu Jaroslava Stávka lyžuje i v Němčičkách na Břeclavsku. Připadlo asi deset centimetrů přírodního sněhu, sjezdovka je pokrytá asi 35 centimetrovou vrstvou sněhu. "Poctivě ale dosněžujeme, především ve vrchní části je to potřeba," uvedl Stávek. Veřejnost si do Němčiček na sjezdovku mezi vinohrady může přijet zalyžovat ve všední den od 9:00 do 19:00, o víkendu od 13:00 do 19:00.

Výborné podmínky pro lyžování nabízí i areál ve Filipově údolí na Hodonínsku. Areál po kratším přerušení na přelomu roku znovu spustil provoz o víkendu, na svahu nyní leží od 20 do 55 centimetrů sněhu. Otevřený je každý den od 9:00 do 20:00.

Karlovarský kraj

Lyžování v Krušných horách v posledních dnech částečně omezilo počasí se silným větrem a přívaly sněhu. Podmínky se zlepšují a řada skiareálů je alespoň částečně v provozu. Výpadek elektrického proudu ale dnes zcela zastavil provoz ve skiareálu Bublava. Po dvoudenní uzavírce se opět částečně lyžuje na Neklidu, otevřel také Plešivec. V provozu jsou lanovky a sjezdovky na Klínovci, zjistila ČTK.

"Na Klínovci je připraveno více než 20 kilometrů sjezdovek. Lyžovat se opět dá částečně i na Neklidu, sjízdná je většina příjezdových cest do areálu," řekla ČTK mluvčí areálu Hana Hoffmannová. Připomněla, že areály Klínovec a Neklid jsou lyžařsky kompletně propojeny a na jeden skipas lze využívat všechny lanovky a vleky.

Skiareál na Bublavě dnes vyřadil z provozu výpadek elektrického proudu. "Způsobily ho zřejmě stromy popadané na vedení. Od pátku by se u nás ale opět mělo lyžovat a čekáme, že to bude velmi příjemné lyžování. Leží tu tři čtvrtě metru přírodního sněhu, který mícháme s technickým," řekl ČTK provozovatel areálu Jiří Lhota. Připravena je červená a modrá sjezdovka, o víkendu by měla spustit provoz také sedačková lanovka u Lesní sjezdovky, doplnil provozovatel.

Jedna lanovka a 450 metrů dlouhá sjezdovka je v provozu na Plešivci. Podle provozovatele areálu Petra Voráčka se od pátku rozjede druhá, další zasněžování areálu závisí na přírodních podmínkách.

Kalamita na horách zkomplikovala situaci také běžkařům. Stopy ve vrcholových oblastech Krušných hor nebylo možné upravovat, pohyb v těchto oblastech se běžkařům ani nedoporučoval. Dnes dopoledne ale rolba opět vyjela do terénu a bílá stopa je upravená v okolí Božího Daru. Rolby také vyjely od Krmelce k Myslivnám, na Cínovou stezku a magistrálu od Špičáku k Červené jámě.

Liberecký kraj

Sněhové podmínky v zimních střediscích v Libereckém kraji jsou ideální. Za poslední týden připadlo podle provozovatelů až přes půl metru prašanu. Provoz ale někde komplikuje počasí, dnes ráno kvůli větru nejezdila lanovka na Lysou horu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou a bez proudu byla některá střediska v Jizerských horách. Opatrní by měli být i běžkaři, horská služba varuje před pády stromů na lyžařskou magistrálu, vyplývá ze zjištění ČTK.

Na sjezdovkách leží 25 až 140 centimetrů sněhu a většina středisek je v plném provozu. "Podmínky nemohou být lepší. Je to bezvadné, sněhu je dost, vleky všechny jezdí, běžecké tratě také upravujeme. Zima, jak má být," uvedl starosta krkonošského Benecka Jaroslav Mejsnar. Za poslední týden podle něj připadlo až 70 centimetrů sněhu.

Zhruba metr prachového sněhu má na sjezdovkách krkonošský skiareál Paseky nad Jizerou. "Chybí nám jen snowpark a měřený úsek, jinak je vše v provozu. Na snowparku se dělá a pro měřený úsek musí být lepší podmínky. Když fouká, není vidět a sněží, tak tam nelze nikoho pustit," uvedl za středisko Martin Řípa.

Kvůli silnému větru se dnes ráno nemohla rozjet lanovka na Lysou horu, sněhové podmínky jsou ale v největším skiareálu kraje jinak ideální. Dostatek sněhu je na všech sjezdovkách. "V sobotu chceme otevřít i fun park s průjezdným tunelem a klopenými zatáčkami," uvedl ředitel skiareálu Vít Pražák.

Ideální sněhové podmínky jsou i ve skiareláech v Jizerských horách. "Jsou nejlepší možné," uvedl Martin Lauer za středisko Černá Říčka v Desné. Provoz některých skiareálů ale komplikuje přerušení dodávek elektřiny kvůli pádu stromů do elektrického vedení. Mimo provoz byl kvůli tomu dnes dopoledne Severák a z valné části i Tanvaldský Špičák, největší skiareál Jizerských hor. Mimo provoz tam byly i obě lanovky. "Je tady dost škol, tak jezdí aspoň některé vleky na Špičáku II," uvedl za oba skiareály Pavel Bažant.

Na Ještědu v Liberci se chystají na víkend zprovoznit další sjezdovky, zatím je otevřená třetina devítikilometrového areálu. Od soboty by se mělo lyžovat i na Skalce a dětské Bucharce. V příštím týdnu by se mělo začít pracovat na zprovoznění sjezdovek na Pláních. "Potřebujeme tam mít i technický, aby Pláně vydržely delší dobu než jen několik dnů," uvedla za středisko Renata Balašová.

Dostatek sněhu mají v horách i běžkaři, horská služba je ale nabádá k opatrnosti. "Dali jsme upozornění na padající stromy pod tíhou sněhu a na novou sněhovou pokrývku. Uvádíme kolem 20 centimetrů během 24 hodin," uvedl náčelník horské služby pro Jizerské hory René Mašín. V Jizerských horách je až 1,5 metru sněhu. Podle údajů z meteorologických stanic je v Bedřichově metr sněhu a na Rozmezí 153 centimetrů. Od pondělí tak přibylo podle meteorologa Radka Tomšů v těchto místech asi půl metru sněhu.

Moravskoslezský kraj

V Beskydech v těchto dnech panuje pravá zima. Sněhu je po nedávném vydatném sněžení na svazích dostatek, podmínky pro lyžaře jsou tedy ideální. Horská střediska očekávají o víkendu nadprůměrnou návštěvnost. Hrozí ale menší laviny či sesuvy sněhu. Týká se to volného terénu, hlavně roklí a koryt potoků.

Přibližně 50 centimetrů sněhu je na sjezdovkách v areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku. Středisko je v plném provozu. Vleky a lanovka obsluhují celkem čtyři sjezdovky na obou stranách údolí. "Výhled vidíme velmi pozitivně, i když v sobotu má trochu sněžit. Podmínky jsou ale ideální. Stačí vyrazit," řekl vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula. Dodal, že na své si konečně přijdou i milovníci běžeckého lyžování. "Průběžně upravujeme všech 75 kilometrů běžeckých tratí řekl," dodal.

V provozu je už od 1. prosince i středisko Vaňkův kopec ležící v dosahu ostravské městské hromadné dopravy. "Konečně začala zima. Na sjezdovce máme 65 centimetrů sněhu," řekl provozovatel areálu Martin Kafka. Dodal, že i když je areál v provozu víc než měsíc, návštěvnost je lepší teprve v poslední době. "Lidé moc nechodili. I Vánoce byly slabší. Potřebují pravou zimní atmosféru a ta přišla až nyní," dodal.

V Beskydech ale po vydatném sněžení v minulých dnech hrozí lokální sesuvy sněhu a malé laviny. Lyžaři by se měli vyvarovat pohybu ve volném terénu, hlavně v roklích a korytech potoků. "Už jsme prováděli dvě měření. Z výsledků vyplývá, že na svazích se sklonem větším než 35 stupňů hrozí sesuvy sněhu. Týká se to hlavně koryt potoků či roklí. Navíc zatížení sněhu nutné pro uvolnění sesuvu musí být větší, třeba pohyb tří skialpinistů na malé ploše," řekl ČTK expert na laviny z Horské služby Beskydy Marcel Svoboda. Pokud do rizikových lokalit sportovci vyrazí, nemají zapomínat na lavinové vybavení - sondu, vyhledávač a lopatku.

Olomoucký kraj

Dobré sněhové podmínky nabízí před víkendem lyžařské areály v Jeseníkách i v nižších polohách Olomouckého kraje. Sjezdovky pokrývá několik desítek centimetrů silná vrstva technického i přírodního sněhu, kterou v týdnu umocnilo husté sněžení. V Jeseníkách ale kvůli vydatnému sněžení platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Riziko je podle horských záchranářů značné.

Ideální podmínky pro lyžování nabízí například areál na Červenohorském sedle, jehož svahy pokrývá zhruba metr sněhu. Velmi dobré sněhové podmínky jsou také v lyžařském středisku Jonas Park v Ostružné na Jesenicku, kde je 75 až 120 centimetrů sněhu.

V plném proudu je lyžařská sezona ve Ski Aréně Karlov. Tento týden tam byla zprovozněna čtyřsedačková lanovka Roháč Express. "Ta se tak stává už čtvrtou sedačkovou lanovkou v karlovském údolí, díky čemuž se zrychlí odbavení," oznámili provozovatelé areálu.

Lyžuje se také na sjezdovkách nedaleko Olomouce. Vleky jsou v provozu v Hlubočkách i Hrubé Vodě. "Vrátila se paní zima. Napadlo zhruba deset centimetrů prachového sněhu a jsou nejlepší podmínky za poslední rok. Sjezdovky jsou perfektně zasněženy a upraveny," uvedli provozovatelé areálu v Hlubočkách. Ve středu byl zprovozněn vlek v lyžařském areálu v Kladkách u Prostějova.

Horští záchranáři v Jeseníkách zvýšili stupeň lavinového nebezpečí z prvního na třetí. Zároveň varovali turisty, běžkaře, lyžaře i snowboardisty před vstupem na lavinové svahy. "Dnes dva naši specialisté zkoumali svahy s předpokladem lavin a splazů sněhové desky. V podstatě všude se ihned po zavedení sondy vytvořily podmínky pro sesuv. To znamená, že hrozí laviny v případě jakéhokoliv pohybu v lokalitách," uvedl Jiří Hejtmánek z Horské služby Jeseníky.

Horská služba zároveň všem návštěvníkům kvůli špatnému počasí i lavinovému nebezpečí nedoporučuje vydávat se v Jeseníkách na hřebenové túry.

Pardubický kraj

Díky novému sněhu se v lyžařských střediscích postupně otvírají další sjezdovky. Na svazích leží sněhová vrstva silná místy až 90 centimetrů. O víkendu by mělo být v provozu více než pět kilometrů sjezdových tratí ve Skiresortu Buková hora na Orlickoústecku.

Dnes začala fungovat sjezdovka Vigona, v pátek by se měla otevřít další trať Svitavská. Nejdelší Heroltickou sjezdovku chce středisko zprovoznit začátkem příštího týdne. Na čenkovické straně Bukové hory leží až 65 centimetrů sněhu, na červenovodské ještě o pět centimetrů více.

O víkendu bude otevřeno celý areál v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. Délka všech tratí dosahuje více než deseti kilometrů. "Stále sněží, všechny sjezdovky a tratě máme v provozu a průběžně je upravujeme," řekl ČTK jednatel společnosti Sněžník Martin Palán. Ideální jsou podle něj i podmínky pro běžecké lyžování, stopy se udržují.

Lyžuje se i v níže položených oblastech. V Hlinsku na Chrudimsku jsou k dispozici malá i velká sjezdovka a dětský svah, v provozu je vlek u Poličky na Svitavsku nebo v Hluboké u Trhové Kamenice na Chrudimsku. Sezonu zahájil i areál v Přívratu na Orlickoústecku, blízké středisko Peklák u České Třebové ještě čeká na větší mrazy.

Plzeňský kraj

Nový příděl sněhu zlepšil podmínky pro lyžování v Plzeňském kraji. Lyžuje se ve větších areálech na Šumavě, v pátek se poprvé v sezoně otevře sjezdovka v Přimdě na Tachovsku. Pro běžkaře jsou kromě stop na Šumavě upravené také první stopy v Českém lese na Domažlicku.

V největším zimním středisku kraje Železné Rudě jsou podle infocentra v provozu areály Špičák, Nad Nádražím - Belveder, Samoty, Alpalouka a Weissova louka, od pátku do neděle jezdí i lanovka na Pancíř.

Radikální proměna počasí a připadaný sníh umožnily poprvé v této zimní sezoně otevření všech sjezdovek v největším areálu kraje Ski&Bike Špičák. "Za poslední tři dny připadl skoro metr prašanu a výška průběžně upravované sněhové pokrývky na sjezdovkách dosahuje až 120 centimetrů," řekl ČTK ředitel areálu Vladimír Kasík. Premiérově také letos vjeli lyžaři i na nejprudší českou sjezdovku - černou Šanci, která jako jediná není technicky zasněžována ani upravována a její přírodní svah nyní nabízí freestylové lyžování. V provozu už je několik dnů též dětský areál pod hotelem Sirotek a v plné délce i ostatní sjezdovky.

"Dnes začínáme pracovat na snowparku, pro nějž máme speciálně vyčleněnou sjezdovku Lubák. Musíme tady ještě dosněžit větší vrstvu sněhu, než připadla, a pak se začnou stavět jednotlivé prvky a překážky," doplnil Kasík. O víkendu v areálu začínají víkendové lyžařské kurzy.

V provozu je také většina sjezdovek v areálu Nad Nádražím - Belveder. Leží tam kolem 60 centimetrů sněhu. Na Šumavě se lyžuje také na sjezdovce v Nýrsku nebo v areálu v Kašperských Horách. Poprvé v sezoně se rozjedou v pátek v poledne vleky v Přimdě. Areál spoléhá zejména na přírodní sníh, o víkendu nabídne i večerní lyžování.

Pro běžkaře se na Šumavě upravují stopy průběžně. Například v okolí Prášil leží na hřebenech až 130 centimetrů sněhu a dál sněží. V pátek ráno rolba upraví okruh Poledník a Prášilský okruh. V sobotu ráno okruh Laka a okruh Gsenget. V okolí Modravy dnes připadlo kolem 15 centimetrů sněhu a v terénu ho je asi 85 centimetrů, na hřebenech více. Všechny stopy v okolí Modravy se upravovaly ve středu, další úprava se plánuje na sobotu ráno. Rolby také projíždějí stopy v okolí Horské Kvildy. Kolem Železné Rudy se naposledy upravovaly o víkendu, rolby se na ně znovu vydají, až ustane vytrvalé sněžení. Poprvé v sezoně se mohly díky novému sněhu upravit také stopy v okolí Čerchova na Domažlicku.

Středočeský kraj

Provozovatelé středočeských lyžařských areálů si chválí současné počasí. Podmínky pro lyžování jsou ideální, na sjezdovkách leží přírodní sníh, který je doplněný technickým. V provozu jsou všechny čtyři skiareály, zjistila ČTK.

Zhruba 70 centimetrů sněhu leží na sjezdovce na Monínci u Sedlce-Prčice. "Připadl nový sníh, teď se tady zrovna vyjasňuje, takže je krásné počasí. Ještě to vylepšíme technickým sněhem, abychom byli připraveni na oblevu," řekl provozovatel Jaroslav Krejčí. Každý den navštíví areál stovky lyžařů.

Dobré podmínky pro lyžování jsou i na Šibeničním vrchu nedaleko Mnichovic u Prahy. "Teď je to úžasné, dostali jsme se do plné sezony, budeme dál zasněžovat. V provozu jsou všechny sjezdovky," řekl ČTK provozovatel Jan Zenkl.

Ideální podmínky pro lyžování a plný provoz hlásí i skiareál Chotouň u Prahy. Celá sjezdovka je pak již v provozu v Kvasejovicích na Příbramsku, o víkendu začnou na přírodním sněhu fungovat také sjezdovky u druhého vleku.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji je ve většině lyžařských středisek dostatek přírodního sněhu. Vleky však v některých střediscích v provozu ještě nejsou, je třeba upravit sjezdovky. Téměř všechna střediska by měla fungovat od soboty. Vyplynulo to z vyjádření zástupců lyžařských areálů, které dnes oslovila ČTK.

V Telnici budou spuštěny všechny vleky v sobotu v 9:00. V provozu bude lanovka i cvičná louka. Přírodního sněhu v posledních dnech napadlo dost. Do pátku jsou v provozu pouze dětské vleky, ostatní sjezdovky se upravují.

Středisko Bouřňák je po sněhové kalamitě z předchozích dvou dnů podle ředitele Pavla Tetřeva uzavřeno. "Napadlo asi 40 centimetrů sněhu, takže my ještě nejezdíme, otevřít chceme středisko až v pátek. Předpověď hlásí, že podobné počasí má být i dneska, tak by se nám dřív nevyplatilo otevřít," řekl Tetřev.

Na Klínech jezdí pouze malá poma, velká sjezdovka ještě není v dolní části dosněžena a přírodního sněhu není dostatek. V Jedlové plánují spuštění vleku v pátek v 16:00.

Na Alšovce a Mědenci byl v provozu zatím pouze jeden vlek. Ve středu ale stál i ten, sdělil ČTK mluvčí areálu Vladimír Klíma. Provoz středisko přerušilo proto, že silničáři uzavřeli silnici od Klášterce nad Ohří, lyžaři se tak do areálu neměli jak dostat. Všechny sjezdovky by měly být podle Klímy v provozu už o víkendu.

V Českém Jiřetíně je v provozu několik vleků. Lidí ale podle Jiřího Drahoráda moc není kvůli špatnému stavu přístupových cest. "Byly tam nějaké popadané stromy a jsou problémy s úpravou silnice. Na víkend plánujeme, že spustíme všechny vleky," uvedl Drahorád.

Kraj Vysočina

Díky sněžení z posledních dní se podařilo na Vysočině upravit několik běžeckých tras v okolí Jihlavy a Nového Města na Moravě. V provozu je také několik sjezdovek v pěti areálech na Jihlavsku, Žďársku a Pelhřimovsku. Otevřená je i malá sjezdovka u Číchova na Třebíčsku. Svah s lyžařským vlekem v Brtnici na Jihlavsku nemá dostatek sněhu, sezonu tuto zimu ještě nezahájil, zjistila ČTK u provozovatelů lyžařských areálů.

Harusův kopec u Nového Města na Moravě na Žďársku nabízí podle správce sjezdovky Karla Klapače ideální lyžařské podmínky. Na svahu leží asi 30 centimetrů sněhu, areál je v provozu denně do 21:00. O hodinu kratší provozní dobu má sjezdovka Křemešník na Pelhřimovsku, kde se podařilo sezonu zahájit v sobotu. Fajtův kopec na Žďársku má všechny tři sjezdovky pokryté asi 40 centimetry sněhu. Lyžuje se také v Lukách nad Jihlavou a Šacberku na Jihlavsku, kde je až šedesáticentimetrová vrstva sněhu.

V okolí Jihlavy je od středečního večera upravený pro bruslařský běžkařský styl základní pětikilometrový okruh Vysoká a dnes přibude i úprava pro klasický běh na lyžích. "Pokud to podmínky umožní, tak se bude trať prodlužovat směrem k Jihlavě," řekl dnes zástupce SK Lyžařské Jihlavsko Martin Kratochvíl. U Nového Města na Moravě je upravená část základního příměstského okruh a okruh pro klasické lyžování vedoucí od Vysočina Areny po obec Samotín, vyplývá z informací na webu města.

Přes vydatné sněžení zůstávají některé sjezdovky v kraji zavřené nebo je jejich provoz omezený. Brtnici, která má k dispozici jen starší sněhová děla, chybí silnější mráz, aby mohlo být zasněžování rychlejší. Ideální by byly několikadenní noční teploty okolo deseti stupňů pod nulou, řekl místostarosta Brtnice Jan Přibyl. V areálu Jalovec u Číchova na Třebíčsku je v provozu jen malá sjezdovka. Ani tam není možné kvůli vysokým teplotám, které se pohybují okolo nuly, efektivně zasněžovat. Při plném provozu nabízí areál kromě stopadesátimetrové sjezdovky i sjezdovku dlouhou 600 metrů s převýšením 95 metrů.

V Novém Jimramově na Žďársku zahájení sezony oddaluje technická závada, kvůli které není možné zasněžovat. Přírodního sněhu je podle provozovatele Petra Chlubny asi 25 centimetrů, leží ale na nezmrzlém padkladu, který by nápor lyžařů nevydržel. Ve Vysoké u Havlíčkova Brodu vlek stojí, protože se lyžařskému klubu nepodařilo domluvit na podmínkách s novým majitelem části pozemků ve skiareálu.

Zlínský kraj

Sněžení v posledních dnech vylepšilo už tak kvalitní podmínky pro lyžování ve Zlínském kraji. Zimní areály lákají na upravené sjezdovky, zájemcům jsou k dispozici i některé běžecké stopy, zjistila dnes ČTK. V provozu jsou i střediska v nižších polohách.

Výborné podmínky pro lyžování nabízí Ski centrum Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. Otevřené jsou všechny sjezdovky. "Po masivním sněžení máme dostatek sněhu, kolem 60 centimetrů je ho nového. Je to zima jak má být. Samozřejmě se to neobejde bez komplikací v dopravě a s úpravou svahů, ale děláme co můžeme, aby byli lidé spokojení. Na víkend se budeme snažit upravit i běžeckou stopu z Kohútky na Kasárna, kde jsou místy i několikametrové závěje," řekl dnes ČTK zástupce střediska Miroslav Maczko.

Lyžaři mohou v těchto dnech navštívit také areál Troják v Hostýnských vrších. Na svazích tam leží mezi 50 až 120 centimetry sněhu. "Napadlo skoro 40 centimetrů nového sněhu. Včera (ve středu) musely příjezdové cesty prohrnout dva bagry. Na víkend by měla být upravená i běžecká stopa Hostýnské magistrály," uvedl provozovatel areálu Jakub Juračka.

Všechny čtyři sjezdovky a čtyři vleky jsou v provozu ve středisku Stupava na Uherskohradišťsku. Na svazích tam leží v průměru 80 centimetrů sněhu. "Podmínky jsou výborné. Máme i přírodní sníh, na návštěvnosti je to znát. I ve všední dny chodí hodně lidí," řekla provozovatelka areálu Bohdana Orlová.

Po Novém roce se naplno rozeběhla sezona ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Lidé si mohou zalyžovat na sjezdovkách Horal a Razula, která je od pondělí otevřená v celé své délce. Na sjezdovkách leží až 60 centimetrů přírodního a technického sněhu. Upravena je i běžecká stopa od parkoviště u koupaliště do Machůzek.

Kvalitní podmínky nabízejí ve Zlínském kraji i další zimní areály, především na Vsetínsku. Lidé si mohou zalyžovat například ve střediscích Rališka a U Sachovy studánky v Horní Bečvě, v Karolince, na Soláni nebo ve Ski areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Otevřeno však už mají i areály v nižších polohách, například v Rusavě na Kroměřížsku nebo v Osvětimanech a Břestku na Uherskohradišťsku. Desítky kilometrů sjízdných tratí pro běžkaře si mohou lidé vyzkoušet na Pustevnách v Beskydech, kam se nyní díky neupravovaným svahům sjíždějí i příznivci freerideového lyžování.