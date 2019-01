Praha - Na silnicích v Česku leží většinou rozbředlý sníh, nesolené cesty pokrývá ujetá vrstva sněhu. Hlavně na horách kvůli větru hrozí sněhové jazyky. Po nehodě kamionu bude zhruba do 10:00 zčásti zavřená silnice E 55 v Českých Budějovicích, hlavní tah z Prahy na Rakousko.

Jihočeský kraj

Po nehodě kamionu bude zhruba do 10:00 zčásti zavřená silnice E 55 v Českých Budějovicích, hlavní tah z Prahy na Rakousko, ve směru na Dolní Dvořiště. Policie odklání dopravu. Ve směru z Budějovic na Písek je silnice průjezdná. ČTK to dnes před 8:00 řekla krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Kamion v Českých Budějovicích se převrátil u obchodního domu Tesco na světelné křižovatce. Kolem 06:45 policie silnici uzavřela, nyní je průjezdný směr na Písek. "Odklon dopravy směr centrum stále trvá," řekla Uhlířová.

Ostatní silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich zbytky rozbředlého sněhu. Na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Prachaticku fouká silný náporový vítr a hrozí sněhové jazyky. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel.

V noci v Jihočeském kraji hustě sněžilo, silničáři jezdili s veškerou technikou, nejvíc na Českobudějovicku, až do druhé hodiny ranní. "Teď srážky nejsou, upravujeme to, co se podařilo ošetřit přes noc. Silnice jsou posolené se zbytky rozbředlého sněhu, upravujeme šířku pluhováním. Sněhu je někde víc, je to rozbředlý mokrý sníh, posolený," řekl Hausel.

Podle meteorologů bude dnes od odpoledne sněžit v celém kraji. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách v 1000 metrech minus čtyři. V noci naměřili meteorologové nejnižší teploty, téměř minus 12 stupňů, na šumavské hoře Plechý, ve Volarech na Prachaticku a v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku. ČTK to řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jihomoravský kraj

Na silnicích nižších tříd v Jihomoravském kraji leží rozbředlý sníh, jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Dálnice či silnice prvních tříd jsou mokré po chemickém ošetření, i tam však silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, vyplývá z informací zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Na silnici mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovku zůstává vrstva ujetého sněhu krytá posypem, je uzavřena pro vozy těžší 12 tun. Na Blanensku ve vyšších polohách hrozí podle silničářů také tvorba sněhových jazyků.

Teploty v kraji se nad ránem pohybovaly od minus osmi do minus dvou stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek pro Jihomoravský kraj předpovídají zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Během dne pak od severozápadu zataženo se sněžením. Nejvyšší denní teploty se až večer budou pohybovat mezi minus třemi až plus jedním stupněm Celsia.

Královéhradecký kraj

Na silnicích druhých a třetích tříd v Královéhradeckém kraji leží rozbředlý sníh. Nesolené cesty pokrývá ujetá vrstva sněhu. V Orlických horách mohou být na silnicích sněhově jazyky. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla dnes ráno mokrá a s opatrností sjízdná. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus čtyř do minus sedmi stupňů, na horách bylo kolem minus deseti stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji oblačno až polojasno, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Postupně má být od severozápadu zataženo a na celém území se objeví občasné sněžení. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus tří stupňů.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou stále sjízdné se zvýšenou opatrností. Cestáři varují, že v horských úsecích se mohou na silnicích nadále tvořit sněhové jazyky, v Jizerských horách mohou být vozovky lokálně i zaváté. U mokrých silnic hrozí namrzání, teploty v kraji byly ráno kolem minus pěti stupňů Celsia. Pro nákladní vozy jsou uzavřené dvě silnice třetí třídy na Liberecku, vyplývá z informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic. Meteorologové očekávají během dne další sněžení.

Pro nákladní vozy nad šest tun je od středy uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Liberecku do Raspenavy. Vozy těžší 7,5 tuny od čtvrtečního odpoledne nemohou jezdit ani po silnici z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Zákaz u obou silnic potrvá minimálně do začátku příštího týdne. Silničáři navíc doporučují řidičům nákladních vozů, aby při cestě do Polska spíše využívali silnici 35 přes Hrádek nad Nisou než silnici 14 přes Harrachov na Semilsku. U této silnice stačí v zimě k zablokování provozu jeden havarovaný kamion, jak se potvrdilo ve středu.

Hlavní tahy v kraji jsou převážně mokré, varování před možnou námrazou platí i pro čtyřproudou silnici z Liberce na Turnov. Ujetá vrstva sněhu nebo rozbředlý sníh je na silnicích nižších tříd na Jablonecku a Semilsku. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na silnicích nižších tříd na Českolipsku.

Podle předpovědi by přes den mělo být zataženo se sněžením nebo občasným sněžením. V západní polovině kraje budou k večeru srážky v polohách pod 400 metrů nad mořem přecházet v déšť nebo déšť se sněhem. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním a dvěma stupni Celsia, na horách zůstanou pod nulou.

Moravskoslezský kraj

Jen se zvýšenou opatrností je dnes sjízdná většina silnic v Moravskoslezském kraji. Silnice jsou buď mokré po chemickém ošetření, nebo je na nich vrstva rozbředlého či uježděného sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na dálnici D1 na mostě mezi Ostravou a Bohumínem je námraza. Na Bruntálsku se tvoří sněhové jazyky. Dohlednost je na některých místech snížena kvůli sněhovým přeháňkám.

Na silnicích I/56 a I/11 na Frýdecko-Místecku je ledovka. Silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, zůstává uzavřena pro těžké nákladní vozy. V horách na Frýdecko-Místecku je ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Podle předpovědi meteorologů se dnes v kraji dají očekávat sněhové přeháňky a odpoledne od severozápadu postupně sněžení. Teploty se budou pohybovat většinou pod nulou.

Olomoucký kraj

S rozbředlým sněhem, se sněhovými jazyky či s námrazou musejí dnes ráno počítat řidiči na téměř všech silnicích Olomouckého kraje. Zvýšená opatrnost je nutná především na Šumpersku a Jesenicku, ale i ve vyšších polohách ostatních částí kraje. Silničáři navíc upozorňují na silný vítr a sněžení. Silnice všech tříd jsou ale sjízdné, vyplývá z dat Ředitelství silnic a dálnic.

Na Jesenicku je opatrnost nutná především u Ostružné, kde se tvoří námraza. V okrese leží rozbředlý sníh po údržbě chemickým materiálem na hlavních tazích i vedlejších cestách. Na vozovkách udržovaných inertním materiálem leží sníh krytý posypem. Také na Šumpersku leží rozbředlý sníh i na silnicích prvních tříd, kvůli nárazovému větru se navíc na vedlejších cestách mohou tvořit sněhové jazyky.

Opatrnost je nutná i v ostatních částech Olomouckého kraje. Na D35 na 263. kilometru mezi Olomoucí a Hranicemi se tvoří podle správců silnic námraza, na dálnici u Dolního Újezdu musejí řidiči počítat se sněhem na vozovce. Zimní nástrahy čekají řidiče například také ve vyšších polohách Šternberska, i zde leží na vozovkách rozbředlý sníh a tvoří se kvůli silnému větru sněhové jazyky. Ty se mohou tvořit i ve vyšších polohách na vedlejších cestách Přerovska.

Pardubický kraj

Na mnoha silnicích v Pardubickém kraji leží sníh. Často je po solení rozbředlý, ve vyšších polohách a v místech, kde se používá inertní posyp, i uježděný. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Podle policie je silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody přes Suchý Vrch, kde se nesolí, pro kamiony zcela neprůjezdná. Řidičům osobních vozidel se doporučuje vjezd pouze se sněhovými řetězy.

Opatrní by měli být motoristé zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Vysokého Mýta a v Železných horách. U Poličky se tvoří sněhové jazyky.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno až polojasno, lokálně foukal silný až nárazový vítr. Ve východní části se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus osmi a minus třemi stupni.

Středočeský kraj

Na středočeských silnicích leží dnes ráno zbytky rozbředlého sněhu, řidiči tak musejí za volantem dávat velký pozor. Dálnice D10 by mohla v úseku mezi Brandýsem nad Labem u Prahy a Benátkami nad Jizerou na Mladoboleslavsku namrzat, ošetřují ji sypače, uvádějí krajští silničáři.

Sněhové přeháňky jsou nyní hlášeny především z Mělnicka a Mladoboleslavska. Většina silnic první třídy v kraji je mokrá po chemickém ošetření a sjízdná bez omezení, sjízdná se zvýšenou opatrností je dálnice D1.

Policie hlásí ledovku na pomezí Rakovnicka a Berounska v obcích Svatá, Hudlice, Broumy, Roztoky a Zbečno. Problém je podle policie také u Vlašimi na Benešovsku.

Potíže hlásí autobusová doprava na Mělnicku, kvůli nesjízdným silnicím některé autobusy neobsluhují zastávky v obcích Hostín, Velký Borek a Skuhrov, vyplývá z webu Pražské integrované dopravy (PID).

V kraji se ráno pohybovala teplota od minus devíti do minus tří stupňů Celsia. Na většině území vane slabý vítr a je zataženo.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních tazích leží rozbředlý sníh, dálnice D1 je po chemickém ošetření mokrá. Vedlejší silnice jsou podle silničářů s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Díky slábnoucímu větru ubylo sněhových jazyků a závějí, které se tvořily od čtvrtečního rána. Podle meteorologů bude dnes na Vysočině znovu sněžit.

"V noci mrzlo, bylo až minus osm stupňů Celsia, sem tam byla sněhová přeháňka, ale ne nic velkého, venku jsme měli asi 110 sypačů, jely skoro všechny," řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Roman Hubený.

Podle meteorologů bude na Vysočině po ránu spíš polojasno nebo oblačno a sněžení bude jen ojedinělé. Později se ale obloha zatáhne a bude sněžit v celém kraji. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od minus dvou do jednoho stupně Celsia. Vanout bude jen mírný vítr rychlostí okolo 20 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji pokrývá dnes ráno místy rozbředlý sníh, případně jsou po chemickém ošetření holé a mokré. V některých úsecích navíc namrzají. Ve vyšších polohách leží na vozovkách uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Dopravu v regionu nadále komplikují také sněhové přeháňky, které snižují dohlednost. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus devíti do minus dvou stupňů Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla být kolem nuly. Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno, ve vyšších polohách s ojedinělým slabým sněžením. Postupně očekávají meteorologové od severozápadu zataženo se sněžením. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr, který se postupně změní na jihozápadní a zeslábne.