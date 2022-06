Konference "České předsednictví: Priority a očekávání“ dnes představila hlavní témata a výzvy spojené s předsednictvím České republiky v Radě EU, které odstartuje 1. července 2022. Priority předsednictví představil ministr po evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Konference se zúčastnili také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), víceguvernér České národní banky Marek Mora, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar a další hosté.

Pořadatelem konference je Spolek pro evropskou politiku ve spolupráci s portálem EURACTIV.cz společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Její záznam můžete zhlédnout zde:

Více informací:https://euractiv.cz/event/ceske-predsednictvi-priority-a-ocekavani/.

Watch the debate in English here: