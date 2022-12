České předsednictví EU čeká v Bruselu poslední ministerské jednání

Brusel - Půlroční české předsednictví Rady Evropské unie dnes čeká poslední ministerské jednání, které povede některý z členů české vlády. Vicepremiér Marian Jurečka v Bruselu bude řídit zasedání ministrů životního prostředí členských zemí. Na programu budou mít mimo jiné debatu o obnově přírodních ekosystémů.

Jurečka symbolicky předá předsednictví Švédsku po šesti měsících, v jejichž průběhu Česko dotáhlo do konce vyjednávání o řadě návrhů z klimatického balíku EU. Zástupci českého předsednictví se s europoslanci shodli mimo jiné na zásadním omezení prodeje nových aut s klasickými spalovacími motory od roku 2035, reformě trhu s emisními povolenkami nebo závazném cíli pro pohlcování oxidu uhličitého při hospodaření s půdou a lesy.

Formální schválení řady nově dojednaných návrhů z balíčku označovaného jako Fit for 55 bude na švédském předsednictví, které dnes představí svoje priority v oblasti životního prostředí.

Ministři povedou také debatu o návrhu Evropské komise, podle něhož by členské státy do roku 2030 měly na pětině svých suchozemských i vodních ploch zavést opatření pro obnovu přírodních ekosystémů. Cílem nových opatření má být podle unijní exekutivy mimo jiné rozšíření rozmanitosti druhů na zemědělských plochách či posílení populace některých mořských živočichů. Unijní státy mají také zastavit úbytek zelených ploch ve městech či odstraňovat překážky na říčních tocích, aby jich do roku 2030 nejméně 25.000 kilometrů teklo zcela volně.