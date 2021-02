České poště kvůli koronaviru chybí 650 lidí a zavřela 19 poboček

Praha - České poště v současnosti chybí kvůli koronavirové epidemii zhruba 650 zaměstnanců z celkem 14.500 lidí v doručovací síti. Zavřeno je 19 poboček z 3200, přičemž ve 13 případech jde o pošty provozované partnery. ČTK to dnes řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení.

"Na většině poboček se nám absence zaměstnanců daří vykrývat výpomocemi z jiných poboček, přesto evidujeme nepřítomnost pracovníků v souvislosti covid-19 na 446 poštách a poštách Partner," uvedl Vysoudil. Loni na jaře během první vlny epidemie měla pošta uzavřených až 200 poboček.

Asi nehorší stav v doručovací síti je od minulého pátku v Praze 6, kde se potvrdila nákaza koronavirem u části listovních doručovatelů. Další jsou kvůli tomu v karanténě. "V současné době doručujeme v Praze 6 s 35 doručovateli, což je polovina normálního stavu. V Praze 6 pomáhají doručovat i kolegové z jiných doručovacích okrsků," dodal.

Prioritou je podle Vysoudila doručení důchodů, to má absolutní přednost. "Zásilky se mohou zpožďovat, za to bychom se chtěli našim klientům omluvit. Děláme, co je v našich silách, ale některé věci, zejména v této šílené covidové době, prostě neovlivníte," podotkl.

Kvůli šíření koronaviru pošta také přemístila provoz Mobilní pošty. V reakci na rozhodnutí vlády o omezení pohybu v okresech nejvíce postižených koronavirem rozhodla Česká pošta o zapojení mobilní pošty na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku. Mobilní pošta na Trutnovsku zajíždí do 15 obcí, na Chebsku a Sokolovsku do 20 obcí, jež na svém území nemají kamennou pobočku pošty. Hlavním důvodem je ochrana zdraví a snížení mobility lidí.