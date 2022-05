České páry začaly v Ostravě porážkami s brazilskými plážovými volejbalisty

Ostrava - Všechny tři české páry začaly elitní turnaj Pro Tour v Ostravě porážkami s brazilskými plážovými volejbalisty. Světové sedmičky Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří plní roli nejvýše nasazené dvojice, podlehli po velkém boji Renatovi a Vitoru Felipemu 1:2. Mladíky Jakuba Šépku s Tomášem Semerádem zdolali mistr světa z roku 2017 André a George ve dvou setech. Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová vstoupily do soutěže prohrou 0:2 s dvojicí Talita, Rebecca.

Perušič se Schweinerem, kteří obhajují v Ostravě druhé místo, získali vyrovnaný první set 21:17. V druhé sadě s devátými nasazenými Brazilci prohrávali 7:10, ale šňůrou pěti bodů skóre otočili. V následující přetahované měli navrch soupeři a vyhráli rovněž 21:17.

V tie-breaku čeští volejbalisté prohrávali 0:4, ale dokázali vyrovnat na 13:13 . Pak čelili několika mečbolům, sami si také jeden vypracovali a protáhli boj o vítězství až do stavu 19:21.

"Trápilo nás podání, nebyli jsme schopní Brazilce zatlačit a znepříjemnit jim následný útok. To jim získalo dva tři body navíc v druhém setu i tie-breaku," řekl Perušič České televizi. "Pozitivní je, že jsme se dokázali dostat ze stavu 0:4 v tie-breaku a ustáli několik mečbolů v samotný koncovce. Tam rozhodovalo pár balonů, které oni vyřešili o trochu líp," dodal.

"Dlouhodobě nás trápí začátky setů, první zápasy, první sety. Pak se to většinou zlepší - nerad bych to zakřiknul. Snažíme se na to soustředit, bohužel zatím neúspěšně," konstatoval Schweiner. V pátek české naděje čeká italský pár Adrian Carambula, Enrico Rossi.

Hermannová se Štochlovou ztratily první set až v koncovce, ve druhé už se projevila větší zkušenost čtvrtých nasazených Brazilek. "Moc se nám nevedla obrana jak na bloku, tak v poli. A myslím, že dokážeme i lépe podávat," řekla České televizi Štochlová.

Česká volejbalistky, které ve Vítkovicích startují díky divoké kartě, dnes v dalším zápase skupiny D nastoupí proti Švýcarkám Tanje Hüberliové a Nině Brunnerové. "Budeme bojovat zuby nehty. Teď si uděláme videorozbor, abychom věděly, jak na ně," uvedla Štochlová.

