České mladíky mrzela porážka s USA, už ale myslí na Rakušany

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu, skupina B, utkání ČR - USA. Bobby Brink (uprostřed nahoře) se raduje z gólu. ČTK/AP/JASON FRANSON

Edmonton - Čeští hokejisté zůstali na juniorském světovém šampionátu dalšímu překvapení hodně vzdáleni. Po předchozí výhře 2:0 nad Ruskem museli místo toho vstřebat podobný debakl jako v úvodním duelu se Švédy. Také od týmu USA inkasovali sedm branek, tentokrát ale sami ani neskórovali.

"Bavili jsme se před zápasem o tom, že jsou to šikovní kluci, že jim musíme hrát do těla a znepříjemnit jim to. Takže jsme se o to snažili, občas nám to vycházelo, občas ne. Podle mě tam té hry do těla mohlo být víc, ale už je po zápase a už s tím nic neuděláme," řekl v on-line rozhovoru s novináři obránce Radek Kučeřík.

Stejně jako se Švédy čeští mladíci drželi krok jen necelou první polovinu zápasu. "Američané oproti Rusům rychleji vstupovali do útočného pásma, více tvořili a tlačili se do brány. To nám dělalo trochu problémy, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Bohužel se stalo a my už se připravujeme zase na další zápas," prohlásil Kučeřík.

"Příprava byla stejná jako na zápas s Ruskem, ale bohužel nám to teď nefungovalo. Prohráli jsme a musíme se připravit lépe na další zápas. Měli jsme nějaké šance, ale nepodařilo se nám dnes dát gól," litoval útočník Adam Raška.

Hned třikrát si Američané pomohli k výhře využitou přesilovkou. "Nemůžeme dělat tolik faulů, musíme se snažit hrát víc na puku. Nemůžeme si to dovolit proti týmu, jako je USA, jestli chceme vyhrát zápas. Snažili jsme pak Američany zastavit, řekli jsme si nějakou taktiku, ale bohužel to nevyšlo," mrzelo Rašku.

O čtvrtfinálovou pojistku bude hrát mužstvo kouče Karla Mlejnka ve čtvrtek od 20:00 SEČ s Rakouskem. "Do dalšího zápasu možná musíme něco změnit, možná se vrátit ke stejnému stylu jako s Ruskem... Musíme ho zvládnout," zdůraznil Raška.