České medailové naděje v pátek: judista Krpálek a kajakář Prskavec

Tokio - V pátek mohou v Tokiu českou kolekci cenných kovů rozšířit dva sportovci, kteří mají medaile už z minulé olympiády. Judista Lukáš Krpálek bude bojovat o druhé zlato, ale tentokrát v nejvyšší hmotnostní kategorii. Kajakář Jiří Prskavec by rád ještě vylepšil třetí místo z Ria de Janeiro. Tenistky si poprvé na hrách užijí volno, finálové zápasy jsou na pořadu až o víkendu. Rozdělovat se v pátek bude 21 sad medailí, mezi nimi první v atletice, a to za běh mužů na 10.000 m.

Krpálek se do Tokia vrátil po dvou letech od mistrovství světa, na němž skvěle zvládl přechod do vyšší váhy a získal zlato. Tehdejší šampionát ale vynechal osminásobný mistr světa Francouz Teddy Rinner. Obávaný stopadesátikilový obr, který za posledních deset let prohrál jediný zápas, by Krpálka čekal až ve finále, ale cesta do něj vede jen přes čtyři vítězství a hvězdné soupeře.

Český judista má v prvním kole volno, ve druhém ho čeká buď Němec Johannes Frey, jehož dvakrát porazil, nebo íránský uprchlík Džavád Mahdžúb, s nímž před třemi lety při Evropském poháru v Praze překvapivě prohrál. Íránec ho tehdy zaskočil nečekaným chvatem.

V Krpálkově polovině pavouka je například Nizozemec Henk Grol, který má už dva olympijské bronzy a s nímž český judista prohrál v semifinále letošního ME v Lisabonu, nebo domácí favorit a stříbrný z Ria de Janeiro Hisajoši Harasawa. Toho Krpálek už v Tokiu porazil ve finále mistrovství světa.

Kajakář Prskavec je stálicí vodního slalomu a chybu udělá jen zcela výjimečně. Od prvního titulu mistra světa v roce 2015 se jen jednou vracel ze světového šampionátu bez medaile a formu potvrdil i v kvalifikaci. Trať projel i s vypuštěným závěrem ze všech nejrychleji a jen dotek branky ho odsunul na čtvrté místo.

V kvalifikaci zajel nejlépe Němec Hannes Aigner, který českého kajakáře připravil o zlato na MS v roce 2018. K favoritům patří také Ital Giovanni de Gennaro, při letošním Světovém poháru v Troji druhý za Prskavcem. Olympijský triumf nebude obhajovat Joseph Clarke, který se nedostal do britské nominace. Semifinále se pojede od 7:00 SELČ, finále s deseti nejlepšími o dvě hodiny později.

Drezurou začne čtyřdenní soutěž v jezdecké všestrannosti, v níž budou Česko reprezentovat Miroslav Trunda s klisnou Shuterflyke a Miloslav Příhoda s valachem Ferreolusem. Dalšími částmi soutěže jsou cross country a parkur, vrcholem pak 2. srpna finále pro 25 nejlepších jezdců.

Kraulař Jan Micka bude bojovat o postup mezi osm finalistů na 1500 m volný způsob. Jeho dva roky starý český rekord 14:48.52 z roku 2019 ho řadí mezi účastníky právě na osmé místo. Zato obhajuje Ital Gregorio Paltrinieri, který v Tokiu už vylovil stříbro na osmistovce. Barbora Seemanová, šestá z kraulařské dvoustovky, se pokusí postoupit z rozplavby i na závěrečné padesátce

Z českých atletů půjde jako první na start Vít Müller na trati 400 m překážek. V posledním z pěti rozběhů má jednoho z největších favoritů Američana Raie Benjamina a i dalších šest soupeřů má na kontě lepší časy, než je jeho osobní rekord 49,26 z červnového mistrovství republiky ve Zlíně. Vejít se mezi čtveřici přímých postupujících do semifinále vypadá jako hodně těžký úkol. Ještě těžší pozici má koulařka Markéta Červenková. Limit pro finále 18,80 m je o téměř půl metru dál než její maximum.

První atletické zlato v Tokiu získá vítěz nejdelší dráhové disciplíny. Favoritem desítky je ugandský mistr světa a světový rekordman Joshua Cheptegei, ale letos tuto trať ještě neběžel a jeho forma je velkou neznámou. Nejlepší letošní čas si přivezl z Ostravy jeho krajan Jacob Kiplimo, který jako patnáctiletý startoval už v Riu de Janeiro. Pod 27 minut se letos dostali i tři etiopští běžci v čele se Selemonem Baregou. Keňští vytrvalci by rádi ukončili čekání na olympijské zlato, které jim na desítce uniká už od roku 1968. Jejich hlavní nadějí je Rhonex Kipruto, bronzový z posledního MS v Dauhá.