České medailisty vítá v olympijské vesnici potlesk

Tokio - Potleskem se vítají čeští medailisté v olympijské vesnici. Za dva dny získali na hrách v Tokiu čtyři medaile, z toho tři zlaté. "Nemám slov. To jste asi nechtěli slyšet, co? Je to skvělý," měl radost šéf české výpravy Martin Doktor.

Ve čtvrtek psali historii zlatem a stříbrem sportovní střelci v trapu Jiří Lipták a David Kostelecký. Dnes hrála česká hymna judistovi Lukáši Krpálkovi a vodnímu slalomáři kajakáři Jiřímu Prskavcovi. V polovině olympiády tak mají Češi už šest cenných kovů a další dva přidají tenistky.

"Napadalo to tam asi víc, než jsme si mysleli. Obzvlášť tyhle dva dny. Ukazuje se, že sport je dobrej a je to supr. To kdyby někdo napsal. Jsou to ty nejlepší scénáře," uvedl bývalý dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Doktor. "A že to ti dva, jak říkám malej a velkej, oslaví spolu, tak to je fajn," zmínil Prskavce a Krpálka, kteří jsou od minulých her v Riu velkými kamarády.

Na minulých olympiádách se cenné kovy oslavovaly v českém domě i s fanoušky. Letos nejsou kvůli koronaviru diváci ani útočiště s českým mokem a shlukování uvnitř není záhodno. Češi tak vymysleli, jak ocenit své hrdiny: ostatní sportovci a členové týmů vyjdou před barák a tleskají.

"Když přijeli kluci střelci, tak celý barák vylezl ven a přivítali je. A to bylo krásný, fakt že jo. Tleskalo se, trochu se křičelo, ale v rouškách. Aspoň v téhle podobě, když už tu nejsou diváci, je to skvělý. A všichni viděli, co to znamená být na olympijských hrách. Když tam byl celý tým ze všech sportů a tleskali dvěma klukům, kteří dokázali něco neuvěřitelného," řekl Doktor.