České loutky zavítaly do Bruselu, k vidění je výstava i série představení

Brusel - Několik předních českých loutkohereckých souborů předvede tento týden své umění divákům v belgické metropoli. V rámci doprovodného programu českého předsednictví Evropské unie do Bruselu zavítá Divadlo Alfa, Naivní divadlo Liberec či Divadlo Spejbla a Hurvínka. Součástí festivalu české loutky je také výstava loutek od významných českých tvůrců, která je k vidění v Plzeňském domě.

Fotogalerie

"České loutkářství je vyhlášené a my jsme velmi potěšeni, že můžeme spolupořádat tuto akci. Letošní rok má zvláštní význam, neboť si připomínáme 130 let od narození Josefa Skupy a 110 let od vzniku prvního profesního loutkářského časopisu Loutkář,“ připomněl ředitel bruselského Královského divadla Peruchet Dimitri Jageneau. Právě v jeho divadle se ode dneška do neděle odehraje většina představení českého festivalu.

Návštěvníci Plzeňského domu situovaného nedaleko sídla unijních institucí zase mohou vidět několik desítek českých loutek od předních loutkářů a výtvarníků.

"Snažili jsme se, aby ta malá ukázka, kterou jsme mohli přivézt v jednom autě, byla rozmanitá a aby lidé mohli vidět různé styly a různé druhy loutek," prohlásila při zahájení akce v Bruselu ředitelka plzeňského Muzea loutek Markéta Formanová. Ve dvou podlažích domu jsou vystaveny například marionety z her plzeňského divadla Alfa či velké dřevěné loutky z představení o Janu Žižkovi.

Jako kulturní doprovod českého předsednictví EU jsou v současnosti v Bruselu k vidění také dvě výtvarné výstavy. V Pražském domě mohou lidé zhlédnout díla mladých českých umělců na akci nazvané Co-Exist, kde vystavují své sochy, fotografie či videoinstalace Anna Hulačová, Jiří Thýn, Jakub Choma, Daniel Vlček a Miroslava Večeřová & Duna. V botanické zahradě v Meise na hranici belgické metropole pak výtvarník Rudolf Samohejl připravil výstavu o českém objeviteli orchidejí z 19. století Benediktu Roezlovi.