České LNG začalo z terminálu v Nizozemsku proudit do plynárenské soustavy

Praha/Eemshaven (Nizozemsko) - Tanker s první dodávkou zkapalněného zemního plynu (LNG) pro Českou republiku dokončil přečerpávání LNG do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Nyní se LNG přeměňuje zpět do plynného skupenství. Plyn už také začal proudit z terminálu do plynárenské soustavy. Na twitteru to dnes uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. První dodávka LNG pro ČR do přístavu dorazila 19. září.

Tanker Gaslog Georgetown připlul z amerického terminálu Sabine Pass ve Spojených státech a přivezl 170.000 metrů krychlových LNG, tedy 100 milionů metrů krychlových plynu v plynném skupenství. Náklad plynu vyrazil z USA na cestu 23. srpna. LNG pochází od společnosti Cheniere, která je významným vývozcem zkapalněného zemního plynu.

"Další dva tankery s plynem určeným pro Česko připlují během října a následně budeme pokračovat tempem dvě až tři lodě měsíčně. Jde o významný krok pro energetickou bezpečnost České republiky a důležitou pojistku pro případ, že by k nám do Česka přestal téct plyn od jiných dodavatelů," uvedl Beneš.

Náklad připlul na tankeru Gaslog Georgetown, který je dlouhý 293 metrů a široký 46 metrů. Spuštěn na vodu byl v roce 2020. "Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom Evropě pomohli s dodávkami energie teď i v budoucnu," uvedl dnes Anatol Feygin, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Cheniere.

Česká republika má v terminálu pronajaté tři miliardy metrů krychlových, potřeba tak bude celkem 30 tankerů. Zásoba pokryje až třetinu roční spotřeby plynu v Česku, výrazně tak sníží závislost státu na plynu z Ruska.

Každou dodávku plynu kupuje ČEZ za spotové ceny, tedy k okamžitému dodání suroviny. Za každou dodávku tak zaplatí jinou částku. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná.

Spotřeba plynu v České republice loni přesáhla devět miliard metrů krychlových. Plovoucí terminál představují dvě spojené lodě, obě slouží jako zásobníky a jednotky zpětného zplynování. Vedle ČEZ budou zařízení využívat i společnost Shell a firma Engie z Francie. Terminál v Eemshavenu na severu Nizozemska patří společnosti Gasunie, která je mimo jiné provozovatelem nizozemské plynárenské soustavy.

Pro případnou přepravu plynu zajistil ČEZ dostatečné přepravní kapacity z Nizozemska přes Německo do České republiky. Tyto kapacity se zajišťují v řadě aukcí na jednotlivých hranicích. V tomto případě jsou zajištěné v dostatečné míře jak na nizozemsko-německé hranici, tak na hranici mezi Českem a Německem, uvedl ČEZ.