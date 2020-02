České kluby stále nemají jistou první patnáctku podle koeficientu

Praha - České fotbalové kluby po čtvrtečních odvetných zápasech úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy stále nemají jisté udržení v první patnáctce žebříčku národních koeficientů UEFA, což znamená i v přespříští sezoně účast stávajících pěti mužstev v pohárech. Tuzemské týmy může z 15. místa sesadit sedmnácté Řecko, jehož poslední zástupce Olympiakos Pireus po obratu v dvojutkání nečekaně vyřadil Arsenal.

České týmy ve čtvrtečních odvetách potřebovaly k prakticky jistému udržení elitní patnáctky vyřazení APOELu Nikósie a Olympiakosu. Zatímco kyperský celek i podruhé prohrál s Basilejí a s Evropskou ligou se rozloučil, Pireus překvapivě zvítězil 2:1 po prodloužení na hřišti Arsenalu a po domácí porážce 0:1 v soutěži pokračuje.

Řekové díky tomu snížili ze 17. místa ztrátu na patnácté Česko na 1,2 bodu. Aby Olympiakos tuzemské kluby dotáhl, potřebuje v dalším průběhu vyřazovací fáze ještě aspoň tři vítězství nebo dvě výhry a dvě remízy. Za vítězství jsou dva body, za nerozhodný výsledek bod a zisk se dělí počtem účastníků v této sezoně pohárů, v řeckém případě pěti.

České celky by ještě teoreticky mohlo ohrozit i Švýcarsko, které se po postupu Basileje posunulo na 19. příčku a ztrácí 2,1 bodu. Jeho zbylý zástupce v pohárech by tak musel k předstižení tuzemských klubů uhrát ještě aspoň pět vítězství a jednu remízu, což není pravděpodobné. I Švýcaři dělí bodový zisk pěti.

V tomto ročníku se hraje o nasazení pro sezonu 2021/22, v sezoně 2020/21 už tuzemské kluby mají pět míst zaručených. Pokud český fotbal zůstane v elitní patnáctce, bude mít jako doposud jistotu pěti celků v pohárech - dvou v kvalifikaci Ligy mistrů, jednoho v Evropské lize a dvou v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

V případě, že by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu. Velký propad každopádně čeká české kluby před začátkem příští sezony, ve které se bude hrát o nasazení pro ročník 2022/23. Jelikož tuzemské týmy budou odečítat nadprůměrnou sezonu 2015/16, mohlo by Česko v létě podle aktuálních propočtů klesnout až na 19. místo.

České kluby získaly v této pohárové sezoně jen 2,5 bodu a zažily nejhorší ročník za posledních 11 let. V základní skupině hrála jen mistrovská Slavia Praha. Poprvé od sezony 2014/15 nemá český fotbal zástupce v jarní části pohárů.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2021/22):

Pořadí Země 2015/16 - 2018/19 2019/20 Celkem Počet týmů/počet týmů ve hře 1. Španělsko 83,355 15,642 98,997 7/6 2. Anglie 71,891 15,857 87,748 7/6 3. Německo 56,070 14,714 70,784 7/6 4. Itálie 55,725 12,214 67,939 7/5 5. Francie 47,582 8,833 56,415 6/2 6. Portugalsko 39,149 10,300 49,449 5/0 7. Rusko 40,883 4,666 45,549 6/0 8. Belgie 30,300 7,600 37,900 5/0 9. Nizozemsko 26,350 9,400 35,750 5/0 10. Ukrajina 28,900 5,200 34,100 5/1 11. Turecko 28,600 4,600 33,200 5/1 12. Rakousko 27,125 5,600 32,725 5/2 13. Dánsko 24,125 4,125 28,250 4/1 14. Skotsko 18,125 9,750 27,875 4/1 15. ČR 24,800 2,500 27,300 5/0 16. Kypr 21,625 5,125 26,750 4/0 17. Řecko 21,400 4,700 26,100 5/1 18. Srbsko 19,500 6,000 25,500 4/0 19. Švýcarsko 20,000 5,200 25,200 5/1 20. Chorvatsko 20,500 4,375 24,875 4/0

pha ura