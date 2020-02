České kluby mají na dosah udržení pěti mužstev v pohárech

Praha - České kluby mají po čtvrtečních úvodních zápasech vyřazovací fáze Evropské ligy na dosah udržení v první patnáctce žebříčku národních koeficientů UEFA, což znamená i v přespříští sezoně účast stávajících pěti mužstev v pohárech. Tuzemské týmy sice klesly za Skotsko o jedno místo ze 14. na 15. příčku, ale pomohly jim domácí porážky zbylého kyperského a řeckého zástupce.

České kluby po nevydařeném podzimu držely před startem jarní části pohárů 14. místo jen s minimálním náskokem před Kyprem a Skotskem a hrozil jim propad mimo patnáctku. Oběma pronásledovatelům stačilo k posunu před české týmy uhrát aspoň jedno vítězství a remízu.

Poslední kyperský zástupce v pohárech APOEL Nikósie ale doma podlehl Basileji vysoko 0:3 a pokud za týden v odvetě ve Švýcarsku dvojzápas senzačně neotočí, před české kluby se už v této sezoně nedostane ani v případě venkovního vítězství.

Naopak Skotsko, které má ve hře ještě oba slavné týmy z Glasgow, Celtic a Rangers, už před české celky o 0,075 bodu poskočilo. První jmenovaný uhrál ve čtvrtek remízu 1:1 v Kodani a "Jezdci" po obratu porazili Bragu 3:2.

České kluby mohlo ohrozit ještě sedmnácté Řecko, které ztrácí 1,6 bodu a v pohárech ho zastupuje už jen Olympiakos Pireus. Přemožitel Plzně z kvalifikace Ligy mistrů ale ve čtvrtek doma prohrál 0:1 s Arsenalem. Řekové by se dotáhli na české týmy jen v případě, pokud by celek z přístavního města uhrál například čtyři výhry nebo tři výhry a dvě remízy. Takže ani případný obrat a postup Olympiakosu přes Arsenal by zatím české postavení neohrozil.

Pokud český fotbal zůstane v elitní patnáctce, bude mít jako doposud jistotu pěti celků v pohárech - dvou v kvalifikaci Ligy mistrů, jednoho v Evropské lize a dvou v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

V tomto ročníku se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2021/22, v sezoně 2020/21 už české kluby mají pět míst zaručených. Pokud by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu.

Velký propad každopádně čeká české kluby před začátkem příští sezony, ve které se bude hrát o nasazení pro ročník 2022/23. Jelikož tuzemské týmy budou odečítat nadprůměrnou sezonu 2015/16, mohlo by Česko v létě podle aktuálních propočtů klesnout až na 19. místo.

České kluby získaly v této pohárové sezoně jen 2,5 bodu a zažily nejhorší ročník za posledních 11 let. V základní skupině hrála jen mistrovská Slavia Praha. Poprvé od sezony 2014/15 nemá český fotbal zástupce v jarní části pohárů.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2021/22):

Pořadí Země 2015/16 - 18/19 2019/20 Celkem Počet týmů/

týmy ve hře 1. Španělsko 83,355 15,071 98,426 7/7 2. Anglie 71,891 15,285 87,176 7/7 3. Německo 56,070 13,857 69,927 7/6 4. Itálie 55,725 11,642 67,367 7/5 5. Francie 47,582 8,500 56,082 6/2 6. Portugalsko 39,149 10,100 49,249 5/4 7. Rusko 40,883 4,666 45,549 6/0 8. Belgie 30,300 7,400 37,700 5/2 9. Nizozemsko 26,350 9,000 35,350 5/2 10. Ukrajina 28,900 5,000 33,900 5/1 11. Turecko 28,600 4,200 32,800 5/1 12. Rakousko 27,125 5,200 32,325 5/2 13. Dánsko 24,125 3,625 27,750 4/1 14. Skotsko 18,125 9,250 27,375 4/2 15. ČR 24,800 2,500 27,300 5/0 16. Kypr 21,625 5,125 26,750 4/1 17. Řecko 21,400 4,300 25,700 5/1 18. Srbsko 19,500 6,000 25,500 4/0 19. Chorvatsko 20,500 4,375 24,875 4/0 20. Švýcarsko 20,000 4,800 24,800 5/1