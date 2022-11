České kluby i po vyřazení z pohárů drží naději na patnáctku, rozhodne se na jaře

Nyon (Švýcarsko) - České fotbalové kluby sice nepostoupily do vyřazovací fáze evropských pohárů, přesto dál drží naději na umístění v elitní patnáctce žebříčku národních koeficientů UEFA. Po skončení skupinové fáze jim patří 14. místo. Patnáctá příčka jako poslední znamená pět zástupců v pohárech. O tom, zda Česko pozici udrží, rozhodnou až na jaře výsledky jeho nejbližších pronásledovatelů, především Norska. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2024/25.

České kluby se ve čtvrtek rozloučily s účinkováním v této pohárové sezoně. Slavia ztratila naději na účast v jarních bojích Evropské konferenční ligy a připojila se ke Slovácku, které přišlo o šanci na postup už před týdnem. Do jarní fáze neprošla ani Plzeň z Ligy mistrů.

Tuzemské týmy tak již nemají boj o elitní patnáctku ve svých rukou. Ve čtvrtek se díky remízám Slavie i Slovácka dostali Češi před Norsko, ale zároveň klesli za Švýcarsko, které už nemohou předstihnout. Šestnáctá je Ukrajina a sedmnácté Dánsko.

Nejblíže k českým týmům má Norsko, které na patnácté příčce ztrácí 0,3 bodu. Severskou zemi bude v jarní části zastupovat pouze Bodö/Glimt. Česko potřebuje, aby norský celek ihned vypadl a uhrál maximálně remízu. V ostatních případech by se Seveřané před tuzemské kluby dostali.

O 0,55 bodu za Českem je šestnáctá Ukrajina, kterou však budou na jaře reprezentovat ještě dva celky. Ideálně by oba musely vypadnout a téměř nic neuhrát. Sedmnácté Dánsko ztrácí na Česko téměř 1,5 bodu a v osudí už bude mít jen jednoho zástupce Midtjylland.

Za vítězství v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk se dělí počtem účastníků dané země, v českém případě čtyřmi. Nejvíce nahrála Slavia, která získala 10,5 bodu, Plzeň přidala devět a půl bodu.

Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto o tom, že tuzemský fotbal vyšle do pohárů znovu jen čtyři kluby. Do této pohárové sezony vstupovalo Česko jen s čtyřmi zástupci poprvé od ročníku 2014/15.