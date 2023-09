České kajakářky ve finále MS nebudou, ale místo na OH ve vodním slalomu získaly

Londýn - České kajakářky se do finále mistrovství světa ve vodním slalomu nedostaly. I dvacáté místo Antonie Galuškové ale v Londýně stačilo na získání olympijské kvóty. Česká reprezentantka se v redukovaném pořadí dostala jako desátá mezi patnáct postoupivších. Amálie Hilgertová obsadila v semifinále 22. příčku.

Obě české kajakářky postoupily až ze druhé kvalifikační jízdy, takže startovaly hned v úvodu semifinále. Galušková jako první ze semifinalistek jela čistě, ale ve srovnání s těmi nejlepšími výrazně pomaleji.

"Docela jsem si to užila. Měla jsem trať celou pro sebe. Všichni čekali na to, až vyjedu, to bylo docela příjemné. Londýn patří k mým nejoblíbenějším tratím, ale zároveň mezi silově nejnáročnější. Já moc sílu nemám a dneska to bylo vidět, že jsem se s tím trošku trápila," řekla Galušková. Na vítězku semifinále Jessicu Foxovou z Austrálie ztratila 9,20 sekundy.

Hilgertová byla se čtyřmi trestnými sekundami ještě o 2,84 sekundy pomalejší. "Na začátku trati jsem se snažila jet rychlejší stopu, což se mi vůbec nepovedlo. Pak se to projevilo na té trojce, tam jsem dala blbýho šťoucha. Střední pasáž byla dobrá, ale pak jsem udělala další velkou chybu," litovala.

V semifinále kajakářů bojují o postup vítěz kvalifikace Jakub Krejčí, olympijský šampion a vítěz letošních Evropských her Jiří Prskavec a obhájce světového titulu Vít Přindiš.