České kajakářky do finále závěrečného SP na olympijské trati neprošly

Paříž - Závěrečný závod Světového poháru kajakářek ve vodním slalomu bude bez české účasti. Na olympijské trati pro pařížské hry se do dvanáctky finalistek nevešly Antonie Galušková, jež skončila čtrnáctá, ani Amálie Hilgertová, která neprojela dvě branky.

Galušková nabrala čtyři sekundy penalizace, obě v závěru. "Asi jsem nebyla tak zpevněná v té vlně. Vypadl mi náklon a nevzalo mě to tak, jak bych potřebovala. Tím, že to bylo na konci, tak to mrzí o to víc," popsala pro Českou televizi.

Naopak semifinále zvládly vedoucí žena seriálu Australanka Jessica Foxová i její nejbližší pronásledovatelka Elena Liliková z Německa. Finále začne v 11:19. Tereza Fišerová skončila již ve čtvrteční kvalifikaci.

Nyní bojují o postup kanoisté včetně české trojice Jiří Prskavec, Lukáš Rohan a Václav Chaloupka.