České juniorské kajakářky mají z ME ve vodním slalomu zlato z hlídek

České kajakářky zahájily mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu triumfem v závodě hlídek. Zlato na kanále v Čunovu získal tým juniorek ve složení (zleva) Olga Samková, Klára Mrázková a Barbora Galušková. ČSKDV/Jakub Platenik

Bratislava - České kajakářky zahájily mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu triumfem v závodě hlídek. Zlato na kanále v Čunovu získal tým juniorek ve složení Klára Mrázková, Barbora Galušková a Olga Samková. Antonie Galušková, Gabriela Satková a Lucie Nesnídalová obsadily v závodě starší kategorie stejně jako vloni čtvrté místo. Kajakáři do 23 let skončili šestí, juniory odsunula z medailových příček padesátisekundová penalizace z poslední branky.

"Chtěly jsme český tým zachránit a povedlo se. Řekla bych, že jsme jely dobře i rychle, takže nás vteřinky nijak nezatížily. I přes tři šťouchy jsme dokázaly vyhrát, což je skvělé," komentovala zlatou medaili z posledního závodu v programu úvodního dne Samková, která slavila titul v hlídkách i vloni na ME v Českých Budějovicích.

V dopoledním programu uspěly v kvalifikacích všechny české lodě. Do sobotního semifinále postoupilo všech dvanáct kajakářů a kajakářek včetně úřadujících mistrů Evropy do 23 let Jakuba Krejčího a Antonie Galuškové.