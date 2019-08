České juniorky skončily na softbalovém MS desáté

Irvine (USA) - Češky skončily na mistrovství světa hráček do 19 let na desátém místě. Nenavázaly tak na mimořádný úspěch z posledního MS, kdy byly osmé, přesto v umístění poráží ostatní evropské reprezentace. Na programu jsou nyní finálové boje o titul. K tomu mají nejblíže obhájkyně zlata z USA, které v dosavadních bojích neprohrály.

Fotogalerie

V "české" skupině o umístění přinesl hned první zápas napínavou podívanou a očekávané evropské derby, v němž měly Češky co vracet úřadujícím mistryním Evropy z Itálie. Ty na posledním evropském šampionátu český výběr porazily a znemožnily mu tak boj o kov nejcennější. Na nadhozu nastoupila na italské straně Susanna Soldiová, za český tým Anna Štenglová. Utkání bylo do druhé směny vyrovnané. Ve třetí směně se po několika chybách italské obrany Češky ujaly vedení 4:0. Italky se následně nedokázaly prosadit při českém nadhozu a Češky po zisku bodů v šesté a sedmé směně dotáhly utkání ke zaslouženému vítězství 6:0.



"Házelo se mi dobře. První směna šla ztuha, ale pak jsem se do toho dostala. Měla jsem za sebou silné pole, zahrály se neuvěřitelné míče. Pálka taky skvělá. Byl to krásný zápas." dodala k zápasu vítězná nadhazovačka Štenglová.



Utkání s Novým Zélandem bylo vyrovnané. Po bodech v první a druhé směně se až do čtvrté oba týmy mohly opřít o spolehlivé obrany. Ve čtvrté směně se Novozélanďanky ujaly vedení 2:1. Češky v dohrávce sedmé směny po chybě v obraně srovnaly stav na 2:2. V nastavené směně, v dosavadním průběhu turnaje první odehrané, přišel dvoubodový homerun Novozélanďanky Pallas Potterové. Na ten v dohrávce již Češky nedokázaly neodpovědět a utkání prohrály 2:4.



V posledním zápase skupiny o umístění narazil český výběr na Brazílii, na jejíž soupisce figuruje sedm naturalizovaných Japonek. Brazilský nadhoz byl pro Češky oříškem zejména pro jeho nepřesnost a pomalou rychlost. Až čtyřbodový homerun Elišky Stejskalové (GRANDSLAM) v dohrávce třetí směny přinesl na české pálky uklidnění. Utkání ukončil walk off single Gabriely Slabé v dohrávce šesté směny za stavu 10:3 pro české barvy.



Pro většinu českých hráček byl zápas s Brazilkami posledním vystoupením v kategorii do 19 let, nyní je čeká přestup do kategorie dospělých. "Nikomu z nás se neloučí lehce, ale rozhodně příběh každé z nás nekončí!" napsaly české reprezentantky na sociálních sítích.