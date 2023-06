České inovace z Expa 2020 v Dubaji jsou k vidění v Národním technickém muzeu

Praha - Systém S.A.W.E.R., který vyrábí vodu ze vzduchu, bezpilotní formuli nebo například kontejnerovou loď, která umí zpracovat plastový odpad z oceánů, si mohou lidé prohlédnout na výstavě v Národním technickém muzeu v Praze. Expozice s českými inovacemi, které zaujaly na Světové výstavě Expo 2020 v Dubaji bude k vidění od této středy do neděle 31. března 2024. Exponáty dnes novinářům představili zástupci firem i škol. K vidění je 20 českých inovací, které by mohly usnadnit například získávání vody, recyklaci i pěstování plodin.

"Moc mě těší, že návštěvníci Národního technického muzea mají možnost vidět české inovace prezentované na Expo 2020 v Dubaji, protože jsou dokladem úspěchů a schopností současné české vědy a techniky," řekl generální ředitel muzea Karel Ksandr.

Jedním z vystavovaných exponátů je systém S.A.W.E.R., který v Dubaji získal od organizátorů cenu za vůbec nejlepší inovaci. Systém umí samostatně vyrábět ze suchého vzduchu vodu jen za pomoci sluneční energie. Zařízení vyvinuli vědci z Akademie věd ČR a Českého vysokého učení technického (ČVUT).

Do užšího výběru exponátů se dostala i bezpilotní formule, kterou zkonstruovali studenti a studentky z týmu eForce na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Formule DV.01 je prvním tuzemským vozem s autonomním řízením a jedním z prvních v celé Evropě. Koncepčně po mechanické stránce vychází ze sedmé generace pilotovaného elektrického modelu. Schopnost plně autonomní jízdy zajišťuje sestava senzorů s kamerou a senzory, které mapují vzdálenost objektů. Ze zpracovaných dat pak formule plánuje trasu a rychlostní profil, podle kterých se pak samostatně naviguje.

Koncept kontejnerové lodi, která dokáže zpracovávat ostrovy plastového odpadu a vyrábět z nich teplo, odsolenou vodu a palivový olej vytvořili vědci z Akademie věd ČR a Vysokého učení technického v Brně. Loď by sbírala plastový odpad, vytřídila ten, který se dá použít a uvnitř kontejneru by ho prostřednictvím pyrolýzy zpracovávala. Pro zpracování je vhodný jen nedegradovaný plast, před jeho zpracováním je zároveň potřeba ho propláchnout a očistit například od řas. Pyrolýza je termochemický proces, který proměňuje plast právě na palivový olej. Loď by měla být energeticky soběstačná díky solárním panelům.

Ve 20 instalacích výstava představí české inovace, které by mohly změnit život ve městech budoucnosti, a to v pěti oblastech - dostupnost potravin, čistá energie, životní prostředí, ochrana přírody a využití 3D tiskáren. Výstava představuje takové město budoucnosti, lidé mohou vidět šetrné formy získávání, ukládání i využívání energie i nové způsoby jak čistit a chránit vodu a vzduch.