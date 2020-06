České inovace mají globální význam

Tuzemští experti vymysleli zcela novou ochrannou polomasku, která přitáhla pozornost velké části světa. Technická data k českému respirátoru s nejvyšším stupněm zabezpečení má i americké námořnictvo.

Česká republika jde příkladem v soběstačné výrobě ochranných pomůcek, ke které motivuje i další státy. Když Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) za jediný březnový týden vyvinul na speciální 3D tiskárně a vzápětí certifikoval zcela novou ochrannou polomasku CIIRC RP95-3D, vyvolalo to vlnu uznání a zasloužené pozornosti k progresivnímu přístupu českých vědců. Podobné projekty jsou důkazem, že výraznější podpora inovací má obrovský význam. Hned v prvních dnech byly podpořeny programem Czech Rise Up, jenž má pomoci českému průmyslu a ekonomice stavět na přidané hodnotě a globálně spolupracovat.

Tolik potřebná pomůcka, která spolehlivě ochrání profesionály v nejtěžších klinických provozech, vzbudila značný zájem po celém světě. Aktuálně si open source pro 3D tisk stáhlo 89 institucí či firem v 31 zemích. Čeští výzkumníci poskytli dataset k volnému k využití po celém světě, k dispozici je zdarma na webu https://rp95.cz/. Česká republika jde však ještě dál. Po spuštění sériové výroby na principu vstřikolisů v Česku nabízí sdílení know-how a pomoc se zavedením výroby i pro zahraniční.

Pomocná ruka jménem Czech Rise Up

Právě vznik takovýchto inovativních produktů a řešení se v současné situaci MPO snaží nejen monitorovat, ale i podporovat. „Podobné projekty jsou důkazem, že výraznější podpora inovací má obrovský význam,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Od prvních dnů stál u vytvoření programu Czech Rise Up, která má českému průmyslu a ekonomice usnadnit zavádění inovací do praxe, stavět na přidané hodnotě a globálně spolupracovat. „Na novou situaci jsme se dokázali adaptovat, aktivně vyhledávat a propojovat vhodné partnery, nápady a technologie. Právě projekt společnosti 3Dees, který je zaměřen na další vývoj 3D tisku těchto respirátorů, byl jedním z prvních podpořených v programu Czech Rise Up,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Inspirace pro jiné země

To potvrzuje Jaroslav Lískovec za technologický start-up, společnost Trix Connections, která se o další rozvoj výroby masky v zahraničí stará. „O data projevily zájem různé organizace, od menších výrobců, specializovaných center na 3D tisk až po mezinárodní korporace i veřejné instituce,” uvádí. „Nejvíce organizací je jednoznačně z USA, dále Velké Británie, Německa, Maďarska, Lucemburska ale i Finska či Itálie. S řadou institucí jsme ve spojení. Data k 3D masce má například největší nemocnice zaměřená na klinický výzkum Mayo Clinic. Univerzálnost řešení a rychlost vývoje masky ocenilo i námořnictvo prostřednictvím US Navy,” podtrhuje Lískovec.

Za potěšující považuje, že se českým příkladem mohou takto inspirovat i ostatní země. „Rád bych zdůraznil, že polomaska CIIRC RP95-3D je skutečně funkční výrobek, který je možné přizpůsobit individuálním podmínkám daným v jednotlivých zemích, a to pokud jde o dostupnost externích filtrů. I na to jsme při vývoji masky a poskytnutí dat mysleli. Každý vlastník 3D tiskárny s technologií Multi Jet Fusion si může jednoduchým způsobem přizpůsobit nástavec, aby na masku mohl připevnit filtr dostupný ve své zemi,” dodává Lískovec.

Na rychlém vývoji masky se ukázalo, že Česká republika je dynamickou inovativní zemí s funkčním transferem technologií. Úspěšně aplikuje přístupy a akceleruje transfer technologií a digitální formu výroby, používá moderní formy pokročilé výroby včetně additive manufacturing. To je možné díky progresivnímu přístupu českých univerzit, výzkumných organizací jako CIIRC ČVUT, podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu a průmyslových firem, které pomáhaly s celým procesem certifikace, koordinací projektů a zařazením mezi české priority související s pandemií covid-19. Schopnost pomoci dalším zemím, aby začaly být soběstačné ve výrobě ochranných prostředků, je klíčová.

Tisíce masek denně

Zásadní v tomto ohledu bylo “překlopení“ ochranné polomasky do sériové výroby. V úzké spolupráci s průmyslovými experty je nyní možné masku RP95-M, která poskytuje nejvyšší míru ochrany na úrovni FFP3, vyrábět v počtu mnoha tisíc kusů denně. Tvar masky musel být upraven tak, aby ji bylo možné vyrobit ve formě pro vstřikování plastů. Podařilo se to díky dlouhodobé spolupráci státu, akademické sféry s českými strojírenskými firmami. Koordinací byla pověřená nová startup společnost Trix Connections. Nyní jsou dostupná nejen data k 3D tisku, ale na základě zakoupení licence také know-how a pomoc se zavedením sériové výroby na vstřikolisech v zahraničí. Takto otevřený a vstřícný přístup je vskutku unikátní, je zřejmé, že české firmy se nebojí být progresivní a inovativní ani při hledání a nastavování nových obchodních modelů.

Nejen tento příklad potvrzuje, že Česká republika má obrovský inovační potenciál, kreativní lidi. Ukazuje se, že může být „The Country For The Future“, tedy zemí, která i v době krize dokáže pomoci, rychle a efektivně reagovat a "vyvážet" inovace. „Neustále pracujeme na dalším transferu technologií a produktů, které pomáhají v boji s pandemií koronaviru. V inovacích má Česko velký potenciál, je to velmi významná cesta, jak posilovat ekonomiku a soběstačnost a jít pozitivním příkladem. Podobné projekty jsou pro nás důkazem, že výraznější podpora inovací má obrovský význam zvednout český průmysl a novou ekonomiku, stavět na přidané hodnotě a globálně spolupracovat v nabídce strategických produktů i nabídnout jejich export. V tomto směru chceme iniciovat další finanční nástroje, abychom celý proces ještě více posilovali. Jako malá země jsme v mnoha projektech příkladem, že dokážeme být vzorem a inspirací v globálním měřítku,” konstatuje koordinátor pro Inovační strategii České republiky Robin Čumpelík.

Bezpočet rychlých reakcí Tisku 3D ochranných štítů se věnují v současnosti v České republice desítky pracovišť. Ta chytrým způsobem využívají technologie pro design, speciální konstrukce, ztvárnění, až po finální produkty. Masově se rozšířila i kampaň Masks4All, čili nošení roušek, za účelem vzájemné ochrany, kdy každý, kdo nosí roušku nechrání primárně sebe, ale své okolí. Tato kampaň vyvolala nejen vlnu vzájemné pomoci se šitím roušek a jejich užíváním, ale zlepšila i informovanost díky publicitě v médiích. Další chytrou reakcí na vzniklou situaci je Digitální karta Covid-19, jež byla spuštěna na začátku epidemie v České republice jako iniciativa společnosti Your Pass, vydavatele a vývojáře mobilních digitálních karet, v koordinované ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Nyní má karta potenciál dalšího rozšíření, které by ulehčilo pendlerům i turismu – formu jakéhosi Covid passu, který se dá po vzájemném souhlasu využívat přeshraničně jako doložení aktuálního zdravotního stavu. Kromě masky probíhají přípravy dalších technologických projektů, které přispějí k rozvoji inovačního potenciálu České republiky v době pandemie koronaviru. Příkladem může být rodinná firma LabMediaServis s.r.o. z Jaroměře, která vyrábí testovací kultivační média, nebo firma Isolit bravo, která se pustila do výroby výtěrových tyčinek k odběrům z nosohltanu, jež po celém světě ve skladech docházejí.