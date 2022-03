České hokejové hry se uskuteční v Ostravě, ve hře je start Rakouska

Praha - České hokejové hry se na přelomu dubna a května uskuteční v Ostravě. Na severní Moravě se bude turnaj Euro Hockey Tour konat poprvé v historii. Na třetím akci seriálu se vedle domácí reprezentace představí týmy Švédska a Finska, čtvrtým účastníkem turnaje by mělo být Rakousko. Ale pouze v případě, že jej vedení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v příštích dnech potvrdí jako účastníka letošního mistrovství světa.

"Určitě budou čtyři účastníci turnaje. Předběžně jsme domluveni s Rakouskem, ale pouze v případě, že Rakousko bude jedním ze dvou týmů, které nahradí Rusko a Bělorusko v elitní divizi mistrovství světa," řekl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Vedení IIHF bude v pátek a v sobotu jednat o náhradnících za týmy Ruska a Běloruska, které byly ze všech mezinárodních akcí dočasně vyloučeny na konci února po ruské invazi na Ukrajinu, na níž se podílí i Bělorusko. Finský deník Iltalehti již koncem února informoval, že do elitní kategorie MS by se měli posunout hráči Rakouska a Francie.

České hokejové hry se uskuteční od 28. dubna do 1. května a vedení svazu je připraveno i na variantu, pokud by Vítkovice postoupily do finále play off extraligy. Utkání národních týmů by se přesunulo. "Tak, aby program play off nebyl narušen a klub mohl využít výhody domácího prostředí," uvedl svaz v tiskové zprávě.

Hokejisté Rakouska budou i prvními soupeři českého týmu v přípravě na MS. Premiéra finského trenéra Kariho Jalonena a asistentů Libora Zábranského a Martina Erata na reprezentační střídačce se uskuteční ve středu 6. dubna ve Znojmě, odveta je na programu o dva dny později v Linci. Následně se Česko utká 14. a 15. dubna v Chomutově s Německem, všechny duely budou součástí seriálu Euro Hockey Challenge. Termíny a dějiště dvojutkání na Slovensku, které se uskuteční mezi 20. a 24. dubnem, ještě slovenská strana nezveřejnila.

Týden po Českých hrách se uskuteční Švédské hry ve Stockholmu, na kterých Česko, Švédsko a Finsko doplní Švýcarsko. Utkání švédského a českého týmu ve čtvrtek 5. května bude součástí oslav 100 let od založení Švédského hokejového svazu. Světový šampionát ve Finsku bude zahájen v pátek 13. května.