České hokejisty čeká v pondělí na MS Dánsko, které má jen horší skóre

Čeští hokejisté při čekání na autobus, který je odvezl 30. května 2021 na mistrovství světa v Rize do tréninkové haly na společné fotografování a trénink. ČTK/Šimánek Vít

Riga - Před českými hokejisty jsou na mistrovství světa v Rize klíčové souboje o postupové pozice do čtvrtfinále. V pondělí nastoupí v utkání základní skupiny A proti Dánsku, v úterý je na programu derby se Slováky. Pro Dány půjde o poslední vystoupení ve skupině, z dosud odehraných šesti duelů mají na kontě stejně jako český tým osm bodů, jen horší skóre. Zápas začne v 15:15 SELČ, stejný začátek bude mít i bitva se Slováky.

Svěřenci kouče Filipa Pešána po zisku pouhých dvou bodů z úvodních tří vystoupení předvedli zásadní obrat se Švédy ve třetí třetině, díky němuž mohli po výhře 4:2 nadále reálně pomýšlet na postup do vyřazovacích bojů. V sobotu potvrdili úspěch se Seveřany ziskem "povinných" tří bodů proti Velké Británii (6:1), ale potřebují se stejně dobře vypořádat se zbývajícími překážkami.

"S nikým tady na turnaji to není lehké utkání. Je ale rozdíl, když vstřelíte první gól a odskočíte do vedení. Hraje se pak určitě líp. Samozřejmě jen dobře, že jsme dosáhli na třetí výhru v řadě, teď ale musíme pokračovat v tom výkonu a šlapat pořád dál," zdůraznil obránce Libor Šulák, jenž se v souboji s Brity zapsal dvakrát mezi střelce.

Dánové se hned druhý hrací den šampionátu postarali o jedno z největších překvapení, když poprvé v historii MS porazili Švédy (4:3). Týmu Tre kronor i proto hrozí, že si čtvrtfinále nezahraje, situaci nemá ve svých rukách. Zbývající body posbíral dánský výběr s Velkou Británií a Běloruskem. V konfrontacích s dosud nejlepším triem skupiny (Rusko, Slovensko, Švýcarsko) už ale mužstvo vedené koučem Heinzem Ehlersem vůbec neskórovalo, byť každého soupeře hodně potrápilo.

"Věděli jsme, že se nám ty úvodní zápasy nepovedly, a dostali jsme se do situace, v níž jsme úplně nechtěli být, ale věřím, že se Švédy to byl zápas, kterým jsme se odrazili. S Brity se o tom mluví jako o povinné výhře, ale je tu na šampionátu řada překvapivých výsledků, takže jsme věděli, že to nebude nijak jednoduchý soupeř. Stejně jako předchozí zápasy bude i ten následující s Dánama ohromně důležitý a já věřím, že si s tím poradíme a zvládneme ho," řekl útočník Radan Lenc.

Sobotní zápas Dánů se Slováky, kteří se k výhře 2:0 propracovali až v závěru, hráči sledovali na pokojích. "Každý to viděl, takže víme, nač se připravit. Hrají tady výborně. Mají v týmu několik výborných kluků, kteří hrají KHL, celkově mají kvalitní tým a my o té kvalitě víme. Možná je i trochu dobře, že udělali takový výsledek se Švédy. Budeme třeba díky tomu ještě pokornější a uděláme vše pro to, abychom uspěli," prohlásil Lenc.

S Brity chytal Roman Will, lze ale očekávat, že do brankoviště se vrátí týmová jednička Šimon Hrubec, který měl v sobotu volno. Pozor si musí dát zejména na Nicklase Jensena. Útočník Jokeritu má na kontě čtyři góly a na další tři nahrál.

"Zatím nebylo oficiálně oznámeno, kdo bude chytat, takže se na jejich střelce připravujeme všichni tři, ale konkrétně na Jensena jsem se ptal Davida Skleničky, který ho zná z Jokeritu. Říkal, že má opravdu výbornou střelu, a všem třem nám říkal, ať si na něho dáme pozor, že moc rád zakončuje," prozradil Hrubec.

Poslední vzájemný zápas už je starý pět let a Češi v něm na MS 2016 v Moskvě prohráli v základní skupině 1:2 po nájezdech.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Hronek, D. Musil, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek - Zadina, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Vrána, Chytil, Sekáč - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Flek, R. Hanzl, Smejkal - Blümel.