České hokejisty čeká na MS důležitý souboj s Lotyšskem, pomůže už i Pastrňák

Tampere (Finsko) - České hokejisty čeká ve čtvrtek na mistrovství světa v Tampere čtvrtý zápas v základní skupině B. Soupeřem bude Lotyšsko, které má stejně jako národní tým na kontě výhru a dvě porážky a jen o bod méně než svěřenci kouče Kariho Jalonena. Finský trenér už může do sestavy počítat s kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem, který se dnes připojil k mužstvu a je připravený zasáhnout do hry.

Pastrňák dnes dorazil do dějiště turnaje dostatečně včas na to, aby stihl dobrovolný trénink na ledě. A hned po něm ujistil, že by rád už ve čtvrtek nastoupil. "Jasně, nemám na co čekat. Přijel jsem hrát hokej, umím se přizpůsobit snad každému spoluhráči. Se širšími rozměry ledu potíže mít nebudu, když to vezmeme z té herní stránky, spíš jde o ty střelecké body, takže se budu maximálně soustředit, abych trefoval bránu," řekl novinářům Pastrňák.

Nečekanou úterní porážkou s Rakušany 1:2 po nájezdech se zúžil prostor na přešlapy na cestě do čtvrtfinále šampionátu. Proti Lotyšům bude reprezentační mužstvo odvracet třetí porážku za sebou. Od Jalonenova nástupu na střídačku Češi dosud třikrát v řadě neprohráli. "Rozhodně musíme být lepší, než jsme byli proti Rakousku," konstatoval kapitán Roman Červenka.

"Jestliže jsme říkali, že se Švédy jsme dostali facku, tak s Rakušany jsme dostali dělo," přiznal útočník Matěj Blümel. "Teď už záleží jen na nás, jestli vstaneme, překonáme to a půjdeme dál. Já věřím, že tým máme tak silný, že vstát ještě můžeme a obrátíme to v náš prospěch," dodal Blümel.

S Pastrňákovým příjezdem se nabízí otázka, kam vyhlášeného střelce zařadí do sestavy trenéři. "Když vám to řeknu, budou to vědět i Lotyši a připraví se na to," pousmál se Jalonen. "Samozřejmě má ale Pasta za sebou nějakou historii ve dvojici s Krejčím. Právě jeho lajna byla sice nejlepší, ale i tak nějaké změny uděláme. Chci, aby ti dva hráli spolu," připustil Jalonen.

"Líbil se mi také Zohorna vedle Hertla, dal tomu útoku na křídle rychlost. Tomáš potřebuje takové hráče vedle sebe na obou stranách. Pokud ty lajny nefungují, je potřeba udělat nějaké změny. Teď zapojíme Pastu, pak Davida Kämpfa," poukázal Jalonen na očekávaný čtvrteční příjezd poslední posily, s níž se uzavře soupiska mužstva na turnaji. "Potřebujeme teď jen všechny tyhle dílky složit dohromady," dodal Jalonen.

Posily z NHL se dosud střelecky neprosadily. "Dávání gólů je nejtěžší věcí v hokeji. Nemám o kluky strach. A je mi také jedno, kdo ty góly dává. Jen je prostě jako celý tým potřebujeme. A že by měli problém se systémem? To ne. Hrají stejně jako ostatní kluci. Mám pocit, že se o systému bavíme možná až zbytečně moc. Oni hrají systémově. Proti Švédsku hráli všichni, jak jsme chtěli," ujistil Jalonen.

Od týmu očekává reakci na propadák s Rakušany. "Samozřejmě očekávám, že tou reakcí bude výhra. Chci vidět větší bojovnost, bojového ducha, rychlost. Tohle chci vidět od začátku zápasu a po celých šedesát minut. To je hokej," řekl Jalonen.

Brankáře pro zahajovací sestavu neprozradil. Vejmelka ale odchytal zápas proti Rakousku s přehledem. "Ještě jsme nerozhodli, nějaký plán ale máme. Každopádně Lukáš Dostál zůstává s menším zraněním nadále mimo hru," uvedl Jalonen.

S Lotyšskem se Češi utkali naposledy před takřka přesně třemi lety a v Bratislavě zvítězili 6:3, přestože po první třetině prohrávali 0:2. Shodou okolností šlo tehdy rovněž o čtvrtý zápas národního týmu ve skupině.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, Šimek, D. Sklenička, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, H. Zohorna - M. Stránský, M. Špaček, Blümel - Smejkal, Černoch, Flek.